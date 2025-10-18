Samsung i Apple na czele, ale to nie oni rosną najszybciej
Myślisz, że wiesz, kto rządzi na rynku telefonów? Najnowsze dane przynoszą pewne zaskoczenie.
Najnowszy raport o stanie rynku smartfonów pokazuje, że coś drgnęło. Globalnie sprzedaż telefonów wzrosła o 4% w trzecim kwartale 2025 roku. Nie jest to jednak prosta historia. Podczas gdy w Europie i Ameryce Północnej ludzie kupują mniej urządzeń, rynki takie jak Indie, Afryka czy Japonia przeżywają prawdziwy boom.
Ten wzrost napędzają dwie rzeczy. Z jednej strony bogatsze kraje wciąż kochają drogie, flagowe modele. Z drugiej, w regionach rozwijających się hitem są tanie telefony z 5G. Wygląda na to, że świat smartfonów podzielił się na dwa obozy.
Samsung i Apple na czele, ale...
Na pierwszy rzut oka wszystko jest po staremu. Samsung wciąż siedzi na fotelu lidera, kontrolując 19% rynku. Koreańczycy zawdzięczają to głównie popularnej serii Galaxy A oraz ciągłemu zainteresowaniu składanymi modelami, takimi jak Galaxy Z Fold7. Tuż za nimi plasuje się Apple, które może pochwalić się największym wzrostem w czołówce – aż 9%. Nowe iPhone'y 17 zostały świetnie przyjęte, a w Japonii wciąż popularne są starsze modele z serii iPhone 16.
Na trzecim miejscu, bez większych zmian, uplasowało się Xiaomi z 14% udziału w rynku. Chiński producent umacnia swoją pozycję w Azji i Ameryce Łacińskiej, głównie dzięki dobrym i niedrogim telefonom. Stawkę TOP 5 zamykają Oppo i Vivo, które również radzą sobie całkiem nieźle, szczególnie w Indiach i na Bliskim Wschodzie.
Prawdziwy zwycięzca jest gdzie indziej
Prawdziwa bomba kryje się jednak poza pierwszą piątką. Chodzi o Google. Choć firma wciąż jest stosunkowo małym graczem, to jej wzrost jest imponujący – aż 18% rok do roku. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku Apple'a.
Skąd taki sukces? Wygląda na to, że seria smartfonów Pixel 10 trafiła w dziesiątkę. Użytkownicy docenili nie tylko sam sprzęt, ale przede wszystkim genialną integrację ze sztuczną inteligencją, która staje się głównym atutem Pixeli. Google odważnie wchodzi też na nowe rynki, co dodatkowo napędza sprzedaż. Wygląda na to, że walka o nasze portfele staje się coraz ciekawsza.