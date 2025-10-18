Samsung i Apple na czele, ale to nie oni rosną najszybciej

Najnowszy raport o stanie rynku smartfonów pokazuje, że coś drgnęło. Globalnie sprzedaż telefonów wzrosła o 4% w trzecim kwartale 2025 roku. Nie jest to jednak prosta historia. Podczas gdy w Europie i Ameryce Północnej ludzie kupują mniej urządzeń, rynki takie jak Indie, Afryka czy Japonia przeżywają prawdziwy boom.

Ten wzrost napędzają dwie rzeczy. Z jednej strony bogatsze kraje wciąż kochają drogie, flagowe modele. Z drugiej, w regionach rozwijających się hitem są tanie telefony z 5G. Wygląda na to, że świat smartfonów podzielił się na dwa obozy.

Samsung i Apple na czele, ale...

Na pierwszy rzut oka wszystko jest po staremu. Samsung wciąż siedzi na fotelu lidera, kontrolując 19% rynku. Koreańczycy zawdzięczają to głównie popularnej serii Galaxy A oraz ciągłemu zainteresowaniu składanymi modelami, takimi jak Galaxy Z Fold7. Tuż za nimi plasuje się Apple, które może pochwalić się największym wzrostem w czołówce – aż 9%. Nowe iPhone'y 17 zostały świetnie przyjęte, a w Japonii wciąż popularne są starsze modele z serii iPhone 16.

Na trzecim miejscu, bez większych zmian, uplasowało się Xiaomi z 14% udziału w rynku. Chiński producent umacnia swoją pozycję w Azji i Ameryce Łacińskiej, głównie dzięki dobrym i niedrogim telefonom. Stawkę TOP 5 zamykają Oppo i Vivo, które również radzą sobie całkiem nieźle, szczególnie w Indiach i na Bliskim Wschodzie.

Prawdziwy zwycięzca jest gdzie indziej

Prawdziwa bomba kryje się jednak poza pierwszą piątką. Chodzi o Google. Choć firma wciąż jest stosunkowo małym graczem, to jej wzrost jest imponujący – aż 18% rok do roku. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku Apple'a.