Bestia nie monitor. Pierwszy tego rodzaju sprzęt

Asus PA32KCX – pierwszy 8K HDR miniLED dla profesjonalistów

Asus Pro Art Display PA32KCX, bo o nim tutaj mowa to 32-calowy monitor IPS z modułem podświetlenia miniLED z 4032 strefami wygaszania i wysoką jasnością szczytową na poziomie 1200 cd/m2. Monitor wyróżnia się rozdzielczością 8K i obsługą HDR-u i jest to pierwszy model, który wspiera obydwie technologie jednocześnie.

Monitor Asusa dzięki ekstremalnie dużej szczegółowości obrazu (rozdzielczość 7680 x 4320 to ponad 33 mln pikseli) jest idealny dla grafików i osób pracujących profesjonalnie z wideo. Pomaga mu w tym bardzo wysoka luminancja - osiąga pełnoekranową jasność na poziomie 1000 cd/m2 (1200 cd/m2 w mniejszym okienku obrazu), co jest rezultatem bardzo dobrym jak na monitor.

Mało tego, Asus PA32KCX to też fenomenalne odzwierciedlenie kolorów, bo aż 97 proc. pokrycia palety DCI-P3 i 99 proc. AdobeRGB przy Delta E < 1.00 (czyli poziomie nieodróżnialnym dla ludzkiego oka). Sprzęt został fabrycznie poddany profesjonalnej kalibracji oraz obsługuje dodatkową kalibrację narzędziami Calman i Light Illusion, a to za sprawą specjalnego sensora kalibracyjnego. Jeśli chodzi o wsparcie HDR, PA32KCX jest zgodny z HDR10, HLG i Dolby Vision.

Z monitora skorzystamy zarówno na PC, jak i Macu, za sprawą całego bogactwa portów: Thunderbolt 4 (96 W), HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Możemy też liczyć na zintegrowany hub USB 3.2 oraz automatyczny przełącznik KVM, który pozwoli podpiąć jedną myszkę i klawiaturę, a później przeskakiwać pomiędzy kilkoma komputerami i sterując nimi tą samą myszką i klawiaturą.