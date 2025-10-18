NVIDIA straciła Chiny. Udział w rynku spadł do 0%

Podczas konferencji Citadel Securities Future Of Global Markets 2025 Jensen Huang stwierdził, że NVIDIA nie ma obecnie żadnych rozwiązań AI, które mogłaby zaoferować chińskim gigantom technologicznym. W jego ocenie oznacza to, że Stany Zjednoczone utraciły jeden z największych i najbardziej dochodowych rynków sztucznej inteligencji na świecie.

Pekin wypada z planów NVIDII na najbliższe miesiące

Utracenie dotychczasowej pozycji lidera w Chinach przez NVIDIĘ jest skutkiem zarówno napięć geopolitycznych między dwoma mocarstwami, jak i rosnącej konkurencji ze strony lokalnych producentów, takich jak Huawei czy Cambricon. Pierwsza z firm ogłosiła już ambitne plany rozwoju serii Ascend, która ma rywalizować z linią NVIDIA Vera Rubin.

Na ten moment przyszłość NVIDII w Chinach pozostaje niepewna. Firma czeka na nowe decyzje regulacyjne Waszyngtonu i Pekinu, jednak restrykcje ze strony administracji USA mocno ograniczają jej możliwości. Kolejnym potencjalnym produktem dla rynku chińskiego ma być chip oparty na architekturze Blackwell, prawdopodobnie model B40.

Problemem nadal pozostaje fakt, że eksport potężniejszych rozwiązań wciąż jest zablokowany. Oznacza to, że NVIDIA może jedynie oferować starsze układy z generacji Hopper, czyli końcówki 2022 roku, które nie są w stanie konkurować z najnowszymi konstrukcjami lokalnych rywali.