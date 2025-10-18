Tech

NVIDIA straciła Chiny. Udział w rynku spadł do 0%

Amerykański producent kart graficznych i akceleratorów sztucznej inteligencji jest w dramatycznej sytuacji. Przyznał to oficjalnie sam dyrektor generalny.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 12:20
Podczas konferencji Citadel Securities Future Of Global Markets 2025 Jensen Huang stwierdził, że NVIDIA nie ma obecnie żadnych rozwiązań AI, które mogłaby zaoferować chińskim gigantom technologicznym. W jego ocenie oznacza to, że Stany Zjednoczone utraciły jeden z największych i najbardziej dochodowych rynków sztucznej inteligencji na świecie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pekin wypada z planów NVIDII na najbliższe miesiące

Utracenie dotychczasowej pozycji lidera w Chinach przez NVIDIĘ jest skutkiem zarówno napięć geopolitycznych między dwoma mocarstwami, jak i rosnącej konkurencji ze strony lokalnych producentów, takich jak Huawei czy Cambricon. Pierwsza z firm ogłosiła już ambitne plany rozwoju serii Ascend, która ma rywalizować z linią NVIDIA Vera Rubin.

Na ten moment przyszłość NVIDII w Chinach pozostaje niepewna. Firma czeka na nowe decyzje regulacyjne Waszyngtonu i Pekinu, jednak restrykcje ze strony administracji USA mocno ograniczają jej możliwości. Kolejnym potencjalnym produktem dla rynku chińskiego ma być chip oparty na architekturze Blackwell, prawdopodobnie model B40.

Problemem nadal pozostaje fakt, że eksport potężniejszych rozwiązań wciąż jest zablokowany. Oznacza to, że NVIDIA może jedynie oferować starsze układy z generacji Hopper, czyli końcówki 2022 roku, które nie są w stanie konkurować z najnowszymi konstrukcjami lokalnych rywali.

Czy NVIDIA odzyska kiedykolwiek wpływy i przychody z rynku chińskiego, pozostaje kwestią otwartą, jednak słowa Jensena Huanga sugerują, że Pekin na razie definitywnie wypada z planów firmy na najbliższe miesiące.

telepolis
AI chiny Nvidia sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: Citadel Securities, Wccftech, oprac. własne