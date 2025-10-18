Łatwiejsza aktualizacja Windowsa. Microsoft usuwa dwa ograniczenia

Microsoft poinformował o usunięciu dwóch ograniczeń, które blokowały aktualizacje Windowsa 11 na komputerach wybranych użytkowników. Były one związane z niespodziewanymi problemami, które udało się przynajmniej częściowo wyeliminować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Windowsa 11

Pierwszy z problemów związany był z rozwiązaniami firmy SenseShield Technology, a konkretnie sterownikiem "sprotect.sys". Problemy z kompatybilnością powodowały wyświetlane niebieskiego lub czarnego ekranu śmierci. W związku z tym Microsoft już w kwietniu tego roku wyłączył możliwość aktualizowania systemu Windows 11 na komputerach, które korzystały z tego rozwiązania.

Na szczęście firma SenseShield zaktualizowała sterownik i ten już w pełni współpracuje z nowymi wersjami Windowsa 11. Dzięki temu użytkownicy mogą już zaktualizować system do wydania 24H2.

Blokada zabezpieczająca została usunięta z dniem 15 października 2025 r. Kwalifikujące się urządzenia bez innych blokad zabezpieczających mogą zainstalować system Windows 11 w wersji 24H2 za pośrednictwem usługi Windows Update. informuje firma z Redmond.

Drugi problem był związany z wybranymi aplikacjami do personalizowania tapet. Powodowały one liczne problemy w tym ze znikającymi ikonami, wirtualnym pulpitem, czy też samym wyświetlaniem tapet. Lista była dość długa.

Nie wszystkie problemy udało się wyeliminować. Microsoft zaleca odinstalowanie aplikacji i skontaktowanie się z ich twórcami. Pomimo tego aktualizacja Windowsa jest już możliwa, ale w jej trakcie pojawi się informacja o niekompatybilnej aplikacji.