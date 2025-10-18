Oprogramowanie

Łatwiejsza aktualizacja Windowsa. Microsoft usuwa dwa ograniczenia

Microsoft usunął dwa ograniczenia, które blokowały niektórych użytkowników przed aktualizacją systemu Windows 11. Już mogą pobierać najnowszą wersję.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
Microsoft poinformował o usunięciu dwóch ograniczeń, które blokowały aktualizacje Windowsa 11 na komputerach wybranych użytkowników. Były one związane z niespodziewanymi problemami, które udało się przynajmniej częściowo wyeliminować.

Aktualizacja Windowsa 11

Pierwszy z problemów związany był z rozwiązaniami firmy SenseShield Technology, a konkretnie sterownikiem "sprotect.sys". Problemy z kompatybilnością powodowały wyświetlane niebieskiego lub czarnego ekranu śmierci. W związku z tym Microsoft już w kwietniu tego roku wyłączył możliwość aktualizowania systemu Windows 11 na komputerach, które korzystały z tego rozwiązania.

Na szczęście firma SenseShield zaktualizowała sterownik i ten już w pełni współpracuje z nowymi wersjami Windowsa 11. Dzięki temu użytkownicy mogą już zaktualizować system do wydania 24H2.

Blokada zabezpieczająca została usunięta z dniem 15 października 2025 r. Kwalifikujące się urządzenia bez innych blokad zabezpieczających mogą zainstalować system Windows 11 w wersji 24H2 za pośrednictwem usługi Windows Update.

informuje firma z Redmond.

Drugi problem był związany z wybranymi aplikacjami do personalizowania tapet. Powodowały one liczne problemy w tym ze znikającymi ikonami, wirtualnym pulpitem, czy też samym wyświetlaniem tapet. Lista była dość długa.

Nie wszystkie problemy udało się wyeliminować. Microsoft zaleca odinstalowanie aplikacji i skontaktowanie się z ich twórcami. Pomimo tego aktualizacja Windowsa jest już możliwa, ale w jej trakcie pojawi się informacja o niekompatybilnej aplikacji.

Niektóre urządzenia mogą wyświetlać ostrzeżenie informujące, że aplikacja pulpitu lub tapety może być niezgodna z tą wersją systemu Windows. Aby kontynuować instalację, konieczne będzie potwierdzenie.

dodaje Microsoft.
Microsoft Windows Windows 11 Windows 11 aktualizacja aktualizacja windows 11 Windows 11 24H2 aktualizacja
Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer