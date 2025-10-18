Korzystasz z BLIKA? Policja wydała pilne ostrzeżenie

BLIK stał się niesamowicie popularną formą płatności oraz dokonywania przelewów między użytkownikami. To nie dziwi, biorąc pod uwagę łatwość i wygodę, jaką oferuje. Jednak im wyższa popularność jakiegoś rozwiązania, tym większa szansa, że będzie wykorzystywane przez przestępców. Tak jest też w tym przypadku, o czym ostrzega policja.

Atak na użytkowników BLIK

Policja wydała ostrzeżenie, w którym przestrzega użytkowników przed rosnącą liczbą oszustw z wykorzystaniem systemu płatności BLIK oraz sztucznej inteligencji. Sprawcy stają się w swoich działaniach coraz sprytniejsi i bardziej wyrachowani. Potrafią podszywać się pod naszych znajomych, ale też znane instytucje oraz banki.

Przestępcy działają coraz sprytniej podszywają się m.in. pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet funkcjonariuszy Policji, wykorzystując technologię i emocje, by wzbudzić zaufanie i nakłonić do wykonania przelewu lub podania kodu BLIK. informuje policja.

Oszuści często wykorzystują w swoich działaniach możliwości sztucznej inteligencji. Ta pozwala im na stworzenie realistycznych obrazów czy też imitacji głosu. Niestety, tego typu metod ciągle przybywa i pomimo licznych ostrzeżeń są one nadal skuteczne. Według policji tylko w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano w Polsce prawie 52 tys. oszustw internetowych.

Jak działają cyberprzestępcy?

Bardzo często komunikują się z nami za pośrednictwem popularnych komunikatorów, mediów społecznościowych, ale też telefonicznie. Podają się za naszych znajomych (w tym celu często przejmują ich konta). Podszywają się też pod banki, kurierów czy różnego rodzaju firmy, np. energetyczne.

Często próbują namówić nas do natychmiastowego działania, abyśmy nie mieli czasu pomyśleć i zastanowić się nad konsekwencjami. W tym celu straszą poważnym i pilnym zagrożeniem dla naszych pieniędzy albo mówią o pilnej potrzebie pożyczenia niewielkiej kwoty. Wystarczy podać im numer BLIK, a następnie zatwierdzić transakcję, aby na zawsze stracić pieniądze.

Każdy może stać się celem cyberprzestępców. Zachowanie czujności, weryfikowanie kontaktów i ostrożne korzystanie z nowych technologii to najskuteczniejszy sposób ochrony przed oszustami wykorzystującymi BLIK i sztuczną inteligencję. Policja, ani żaden urzędnik nigdy nie prosi o przekazanie kodu BLIK, danych do logowania czy instalowanie dodatkowych aplikacji. dodaje policja.

Jak się przed tym chronić? Przede wszystkim należy zachować spokój i działać rozważnie. To właśnie pośpiech jest tutaj najgorszym doradcą. Poza tym: