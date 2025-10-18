Oddaj palec, zyskaj myszkę. Z tym gadżetem to proste

Znalezienie idealnej myszki komputerowej wcale nie jest prostym zadaniem. W końcu każdy z nas ma inne dłonie, chwyt czy preferencje co masy gryzonia. To właśnie dlatego coraz więcej producentów szuka alternatyw - niedawno pisaliśmy o nakładce na palec, a teraz pora na coś jeszcze mniejszego i lżejszego, czyli Prolo Ring.

To sprzęt dla wybranych, bo sugerowana cena to aż 725 złotych

Na pierwszy rzut oka Prolo Ring wygląda jak zwykły pierścionek - może nieco wyższy, ale wciąż dyskretny. Według kampanii na Kickstarterze urządzenie wykonano go z anodowanego aluminium, dostępne jest w trzech kolorach i składa się z 6-osiowego czujnika ruchu, miniaturowego panelu dotykowego oraz tzw. "modstripu".

Gładzik to główny punkt programu. Pozwala na stuknięcia, przytrzymania i gesty przesunięcia, które odpowiadają za wybieranie zadań, symulowanie prawego przycisku myszy czy sterowanie multimediami - na przykład stuknięcie w pierścień wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, a przesunięcie w górę zwiększa głośność. Działanie można w pełni dostosować w aplikacji, która umożliwia też tworzenie własnych makr.

"Modstrip" umieszczony na górze pierścienia działa jak klawisz Fn, zwiększając liczbę możliwych kombinacji i pozwalając użytkownikowi tworzyć bardziej złożone skróty. Całość uzupełnia czujnik ruchu, który rozpoznaje ponad 40 gestów w powietrzu - takich jak przewijanie zdjęć ruchem palca. Rozwiązanie przypomina nieco nieudaną technologię Google Soli z Pixela 4 XL, jednak w przypadku Prolo twórcy obiecują znacznie bardziej naturalne działanie.

Wbudowany akumulator ma wystarczać na 8 godzin pracy, a etui jest w stanie doładowywać urządzenie i zaoferować nam do 30 dni użytkowania. Pierścień łączy się przez Bluetooth i potrafi wykonywać część gestów bez aplikacji, dzięki czemu jest zgodny z każdym systemem operacyjnym. Brzmi dobrze? Problemem jest wysoka cena.