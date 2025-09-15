Zaspokój potrzebę myszki jednym paluszkiem

Nakładasz na palec i możesz działać

„Myszkę palcową”, czyli Finger Maus zaprojektowano jako niewielki, 20–25-gramowy naparstek, który użytkownik zakłada na jeden z palców. W przeciwieństwie do tradycyjnych myszek model Ultra nie wymaga żadnej płaskiej powierzchni.

Użytkownik może sterować kursorem w powietrzu lub na dowolnej teksturze, co idealnie sprawdzi się u osób z ograniczoną mobilnością czy starszych użytkowników. Na obudowie znalazły się dwa wygodne „grzybki”, które ułatwiają obsługę podstawowych funkcji – kliknięć czy przewijania.

Na górze jest port USB-C przeznaczony do ładowania oraz – prawdopodobnie – aktualizacji firmware’u. Spód urządzenia wyróżnia się przezroczystym okienkiem, za którym ukryto sensor optyczny dbający o precyzję ruchów. Co ciekawe, Mausware pracuje już nad kolejną wersją Classico, z bardziej zaokrąglonym profilem i elastycznym przegubem.

Firma szczyci się, że produkt powstaje z biodegradowalnej, nietoksycznej żywicy roślinnej, wykorzystując druk 3D. Dzięki temu urządzenie zużywa aż o 80% mniej plastiku niż tradycyjne myszy komputerowe.

To dopiero początki, firma zbiera środki na produkcję