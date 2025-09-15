Sprzęt

Zaspokój potrzebę myszki jednym paluszkiem

Finger Maus to innowacyjny, ultralekki gadżet, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki obsługujemy komputery – i zastąpić klasyczną mysz. Stworzony przez amerykańską firmę Mausware, wspieraną przez artystę i wynalazcę Maxa Eternity, wyróżnia się na tle konkurencji minimalistyczną konstrukcją i proekologicznym podejściem do produkcji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:10
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaspokój potrzebę myszki jednym paluszkiem

Nakładasz na palec i możesz działać

„Myszkę palcową”, czyli Finger Maus zaprojektowano jako niewielki, 20–25-gramowy naparstek, który użytkownik zakłada na jeden z palców. W przeciwieństwie do tradycyjnych myszek model Ultra nie wymaga żadnej płaskiej powierzchni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownik może sterować kursorem w powietrzu lub na dowolnej teksturze, co idealnie sprawdzi się u osób z ograniczoną mobilnością czy starszych użytkowników. Na obudowie znalazły się dwa wygodne „grzybki”, które ułatwiają obsługę podstawowych funkcji – kliknięć czy przewijania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ślizgacze ZOWIE Skatez-Type B Czarny
Ślizgacze ZOWIE Skatez-Type B Czarny
0 zł
45.73 zł - najniższa cena
Kup teraz 45.73 zł
Mysz REDRAGON K1NG M916-PRO-4K Czarny
Mysz REDRAGON K1NG M916-PRO-4K Czarny
0 zł
219 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Odbiornik 3DCONNEXION Universal Receiver
Odbiornik 3DCONNEXION Universal Receiver
0 zł
87 zł - najniższa cena
Kup teraz 87 zł
Advertisement
Zaspokój potrzebę myszki jednym paluszkiem

Na górze jest port USB-C przeznaczony do ładowania oraz – prawdopodobnie – aktualizacji firmware’u. Spód urządzenia wyróżnia się przezroczystym okienkiem, za którym ukryto sensor optyczny dbający o precyzję ruchów. Co ciekawe, Mausware pracuje już nad kolejną wersją Classico, z bardziej zaokrąglonym profilem i elastycznym przegubem.

Firma szczyci się, że produkt powstaje z biodegradowalnej, nietoksycznej żywicy roślinnej, wykorzystując druk 3D. Dzięki temu urządzenie zużywa aż o 80% mniej plastiku niż tradycyjne myszy komputerowe.

To dopiero początki, firma zbiera środki na produkcję

Pomimo odważnych deklaracji producenta, Finger Maus dopiero wchodzi na platformę crowdfundingową. Warto więc zachować ostrożność – historia zna już wiele eksperymentalnych manipulatorów komputerowych, które nie spełniły oczekiwań użytkowników. Dopiero niezależne recenzje pokażą, czy ten cyfrowy naparstek ma realną szansę pozostać w naszym codziennym arsenale narzędzi.

Image
telepolis
finger mouse Mausware myszka na palcu alternatywa myszki najmniejsza mysz komputerowa
Zródła zdjęć: Mausware
Źródła tekstu: tomsguide.fr, Mausware, oprac. wł