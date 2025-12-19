Sprzęt

Nowe raporty mówią jasno: Nie kupisz składanego iPhone w 2026 roku

Składany iPhone ma trafić do sklepów dopiero w 2027 roku.

15:23
Tak przynajmniej twierdzi Ming-Chi Kuo, analityk TF Securities International. Jego zdaniem firma ma poważne problemy z wydajnością produkcji nowego urządzenia. Wszystko to z powodu korzystania z elastycznego panelu, oraz całej konstrukcji opartej na mechanicznych zawiasach, które stanowią duże wyzwanie przy produkcji masowej. 

Składany iPhone w 2027 roku

Co jednak ciekawe, według Kuo prezentacja urządzenia ma mieć miejsce jeszcze w drugiej połowie 2026 roku, a dopiero na początku 2027 roku ma ono trafić do sklepów, chociaż początkowo w bardzo małych partiach. Można jednak zapytać, czy taki krok ze strony Apple miałby sens? Taki ruch sprawiłby, że składany iPhone były rocznikowo o rok starszym modelem, a opóźnienie sklepowej premiery względem prezentacji mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż.

Z drugiej strony: to Apple ze składanym iPhone. W przypadku tej firmy obawy tego typu zdają się całkowicie bezzasadne. Zainteresowanie i tak będzie większe, niż dostępność, bo to w końcu składany iPhone.

Ciekawie prezentuje się także samo urządzenie. Wedle przecieków miejsce zgięcia na ekranie ma nie być widoczne. Natomiast zawiasy będą wykonane z ciekłego metalu, co wydaje się o wiele lepszym zastosowaniem, niż robienie jedynie kluczyka do tacki kart SIM. Oczywiście samych kart nie uświadczymy. Zamiast tego składany iPhone ma oferować jedynie eSIM. Dodatkowo Face ID ma zostać zastąpione Touch ID. To wszystko to jednak jedynie niepotwierdzone plotki. 

telepolis
Zródła zdjęć: Apple Insider
Źródła tekstu: gadgets360