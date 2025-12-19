Nowe raporty mówią jasno: Nie kupisz składanego iPhone w 2026 roku

Tak przynajmniej twierdzi Ming-Chi Kuo, analityk TF Securities International. Jego zdaniem firma ma poważne problemy z wydajnością produkcji nowego urządzenia. Wszystko to z powodu korzystania z elastycznego panelu, oraz całej konstrukcji opartej na mechanicznych zawiasach, które stanowią duże wyzwanie przy produkcji masowej.

Składany iPhone w 2027 roku

Co jednak ciekawe, według Kuo prezentacja urządzenia ma mieć miejsce jeszcze w drugiej połowie 2026 roku, a dopiero na początku 2027 roku ma ono trafić do sklepów, chociaż początkowo w bardzo małych partiach. Można jednak zapytać, czy taki krok ze strony Apple miałby sens? Taki ruch sprawiłby, że składany iPhone były rocznikowo o rok starszym modelem, a opóźnienie sklepowej premiery względem prezentacji mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż.

Z drugiej strony: to Apple ze składanym iPhone. W przypadku tej firmy obawy tego typu zdają się całkowicie bezzasadne. Zainteresowanie i tak będzie większe, niż dostępność, bo to w końcu składany iPhone.