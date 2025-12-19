Afera łapówkarska w Samsungu. Chodzi o RAM

Jak donosi Fudzilla, Samsung ma prowadzić wewnętrzne śledztwo w sprawie łapówkarstwa. Otóż tajwańscy dystrybutorzy układów DRAM mieli płacić pracownikom koreańskiego giganta w zamian za przydziały układów pamięci. Z punktu widzenia Samsunga jest to niezwykle poważny problem, ponieważ firma nie nadąża za zapotrzebowaniem rynku.

RAM za łapówki

Oczywiście Samsung dopiero bada sprawę a i nie jest powiedziane, czy nagłośni wyniki swojego śledztwa. Dlatego też nie wiadomo, czy taka sytuacja w ogóle miała miejsce, ani czy się o tym dowiemy. Pewne jest jednak to, że pozyskanie układów RAM dla wielu producentów to być, albo nie być. W końcu tych brakuje nie tylko w formie gotowych modułów dla komputerów, a wszystkich urządzeń.