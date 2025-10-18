Twoja aplikacja do SMS-ów z dużą zmianą. Na lepsze

Wiadomości Google to domyślna aplikacja systemu Android do obsługi SMS-ów. Teraz doczekała się aktualizacji, która zmieniła dość ważny element. Ten w końcu idzie w parze z pozostałymi modułami appki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Wiadomości Google

Google w końcu postanowił zaktualizować menu z ustawieniami profilu użytkownika w aplikacji Wiadomości. Jest to ostatni element, którzy nie przeszedł jeszcze zmian w ramach języka projektowania o nazwie Material 3 Expressive. Jednak to już przeszłość. Nowa wersja odświeża tę część aplikacji.

Oznacza to, że ustawienia profilu użytkownika zmienią swój wygląd. Na szczęście na lepsze. Poszczególne zakładki są zdecydowanie lepiej posortowane, a całe menu ustawień bardziej czytelne. Łatwiejsze jest też przełączanie się pomiędzy różnymi profilami. Porównanie starego i nowego menu możecie zobaczyć na poniższej grafice: