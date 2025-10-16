OnePlus: oto OxygenOS 16. Zobacz, co przynosi nowy system

Nowa wersja, oparta na filozofii „Intelligently Yours”, to największy krok naprzód w historii oprogramowania OnePlus. Łączy ona najnowocześniejsze możliwości sztucznej inteligencji z charakterystycznym dla marki szybkim i płynnym działaniem – chwali się OnePlus.

OxygenOS 16 wprowadza nowy zestaw funkcji AI. Jego sercem jest Plus Mind – osobista sztuczna inteligencja, która rozpoznaje treści na ekranie i porządkuje je w Mind Space (hubie wszystkich zapisanych informacji). Jak wyjaśnia producent, Plus Mind rozumie kontekst czytanej treści. Potrafi rozpoznać datę i godzinę z plakatu wydarzenia i zasugerować dopisanie go do kalendarza. Obsługuje też długie zrzuty ekranu (wychodzące poza ekran), zachowując ich pełną zawartość i automatycznie porządkując ją w Mind Space.

W OxygenOS 16 Google Gemini może łączyć się z Mind Space, pobierając potrzebne informacje i realizując polecenia. Użytkownik może poprosić:

Na podstawie moich zapisanych treści o wystroju wnętrz z Mind Space pomóż mi przygotować plan aranżacji domu.

Gemini zestawi zapisane materiały i dostarczy spersonalizowaną, kompleksową odpowiedź.

Nowy system operacyjny OnePlus zapewnia też wiele innych funkcji. Zestaw AI Efficiency znacząco ułatwia pracę dzięki AI Writer. Funkcja ta oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia treści (mapy myśli, wykresy oraz generowanie podpisów do postów w mediach społecznościowych). AI Scan zamienia aparat w inteligentny skaner, przekształcając dokumenty, tablice i paragony w pliki PDF z możliwością edycji i ulepszania uchwyconych treści.

Z kolei AI Portrait Glow poprawia wygląd zdjęć portretowych w różnych warunkach oświetleniowych, a funkcja AI Perfect Shot optymalizuje zdjęcia. Co więcej, AI PlayLab oferuje entuzjastom marki wczesny dostęp do eksperymentalnych funkcji. Testowaną nowością jest np. YumSee, czyli aplikacja, która przerabia zwykły tekst w obraz. Kolejną taką funkcją jest Party Up. To rozwiązanie zmieniające zdjęcia grupowe w krótkie wideo.

OxygenOS 16 będzie płynny

W OxygenOS 16 debiutuje też technologia Parallel Processing 2.0. Producent obiecuje, że dzięki niej system będzie działał płynnie w całym interfejsie – uruchomi nowe animacje, zanim poprzednie akcje dobiegną końca (w przejściach między aplikacjami, gestach nawigacyjnych i interakcjach systemowych).

OxygenOS 16 wprowadza też funkcję Seamless Cross-Ecosystem Connectivity. Dzięki niej użytkownicy zyskują bezproblemowe udostępnianie plików i łączność z komputerami Windows i Mac, a także rozszerzoną kompatybilność z urządzeniami Apple. Nowością jest możliwość połączenia smartfonu z Apple Watchem (zsynchronizowane powiadomienia, zdalne sterowanie aparatem oraz śledzenie danych zdrowotnych).

Większa personalizacja

OxygenOS 16 oferuje szerokie możliwości personalizacji, z płynnie animowanymi elementami, które wzbogacają ekran blokady i aplikacji. Flux Theme 2.0 umożliwia personalizację za pomocą MotionPhotos i tapet wideo. Te funkcje oferują zaawansowane efekty głębi, które dostosowują się do interakcji użytkownika.

Opcja Fluid Cloud przekształca się w interaktywne centrum zarządzania, które jest silnie zintegrowane z aplikacjami firm trzecich. Funkcja zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym i aktualizacje na żywo z aplikacji takich jak: Spotify, usługi dostarczania jedzenia czy platformy sportowe.

Interfejs ożywiają też efekty rozmycia Gaussa, zaokrąglone narożniki i przezroczyste elementy w panelu Quick Settings, ekranie głównym i ekranie aplikacji.

Większe bezpieczeństwo

Nowością jest Private Computing Cloud. To pierwsze w Androidzie rozwiązanie, które zapewnia zwiększoną ochronę przetwarzania GPU i CPU. Architektura zaprojektowana przez producenta dba o to, by wrażliwe dane pozostawały chronione w chmurze, z zachowaniem pełnej prywatności i bezpieczeństwa.

OxygenOS 16 dla tabletów

OxygenOS 16 będzie działał także na tabletach OnePlus. Aktualizacja wprowadzi odświeżony ekran główny ze skalowalnymi ikonami oraz rozszerzoną strefą aplikacji, która obsłuży ich nawet 18. Multitasking został ulepszony dzięki funkcji Open Canvas, która umożliwia jednoczesne uruchomienie do 5 aplikacji – trzech w trybie podzielonego ekranu i dwóch w formie pływających okien.

Co więcej, użytkownicy mogą korzystać z głębszej integracji z komputerami z systemem Windows, obsługując swój komputer bezpośrednio z tabletu za pomocą wirtualnego touchpada oraz przesyłania plików metodą przeciągnij i upuść. Zaktualizowana aplikacja Zdjęcia zawiera również wbudowane narzędzia do edycji wideo, umożliwiając użytkownikom przycinanie klipów, dodawanie muzyki i podpisów oraz konwertowanie wideo na MotionPhotos, bez konieczności opuszczania galerii.

Dostępność OxygenOS 16