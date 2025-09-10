OnePlus ma dwie nowości dla fanów. Możesz zgłosić się na testy

We wpisie na forum OnePlus Community producent ogłosił start programu AI PlayLab, który skierowany jest do największych fanów marki na całym świecie, zainteresowanych nowymi funkcjami w urządzaniach OnePlus. Za pośrednictwem AI PlayLab użytkownicy mogą nie tylko wypróbowywać powstające dopiero rozwiązania AI, ale również zgłaszać własne pomysły oraz przekazywać swoje opinie, które wpłyną na kierunek dalszego rozwoju narzędzi AI OnePlus.

Na starty producent udostępnił dwa nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji: YumSee oraz Party Up.

YumSee to osobisty tłumacz kulinarny, który w mgnieniu oka przekształci każde menu tekstowe w restauracji lub barze w ilustrowany, zlokalizowany przewodnik w smartfonie. Narzędzie może okazać się pomocne podczas podróży zagranicznych w odległe zakątki świata, na przykład do Chin. Wystarczy zrobić zdjęcie menu, wybrać język i walutę, a funkcja YumSee automatycznie przetłumaczy oraz wyświetli zrozumiały tekst, pozwalając użytkownikowi łatwo zapoznać się z ofertą restauracji nawet w najbardziej egzotycznym kraju.

Z kolei Party Up pozwala użytkownikom na ożywianie statycznych zdjęć – AI automatycznie wykrywa osoby na obrazie, dodaje ruch, muzykę i efekty tematyczne oparte na gotowych szablonach (np. „Impreza taneczna” czy „Urodziny”). W ten sposób zwykłe fotki zamieniane są w krótkie, dynamiczne filmy, które łatwo udostępnić w social media.

Jak dołączyć do One Plus AI PlayLab?

Aby dołączyć do programu testów, należy wypełnić ankietę rejestracyjną, która daje dostęp do wstępnych wersji nowych funkcji. Wcześni testerzy mogą bezpośrednio komentować i proponować zmiany, mając realny wpływ na finalną wersję narzędzi.