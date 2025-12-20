Chcesz pozbyć się AI z przeglądarki? Firefox ma dla Ciebie rozwiązanie

AI kontra użytkownicy

Mozilla ogłosiła nowego CEO, Anthony'ego Enzora-DeMeo, który od razu przedstawił wizję przyszłości Firefox – przeglądarka ma stać się nowoczesnym ekosystemem z funkcjami AI, ale przy zachowaniu przejrzystości i kontroli nad danymi. Według niego ludzie nadal ufają marce Firefox, więc to dobry moment, by połączyć prywatność z nowymi technologiami i jednocześnie znaleźć sposób na monetyzację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tyle że użytkownicy Firefox nie chcą słyszeć o AI wciskanej na siłę. Wielu z nich uważa chatboty i modele językowe za czarne skrzynki, które nie dają żadnej kontroli i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Podobnie myślą twórcy alternatywnych przeglądarek – Waterfox zapowiedział, że nie doda żadnego LLM, a Pale Moon jasno stwierdził, że AI nie pojawi się tam w ogóle.

Krytyka była tak głośna, że do dyskusji musieli włączyć się sami programiści Mozilli. Jake Archibald potwierdził, że Firefox dostanie pełny kill switch – opcję całkowitego wyłączenia wszystkich funkcji AI. Ma pojawić się w pierwszym kwartale 2026 roku. Sam Enzor-DeMeo odpowiada, że przeglądarka musi zadowolić różne grupy użytkowników, także tych, którzy chcą AI i nawet nie zastanawiają się, jak działa.