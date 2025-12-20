Aplikacje

PKO BP szykuje nową aplikację. Nie musisz mieć konta w banku

PKO BP szykuje nową aplikację mobilną, z której będzie mógł skorzystać każdy Polak, nawet bez konta w banku.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:22
O szczegółach aplikacji pisze serwis XYZ. Zacznijmy od tego, że jej nazwa to Kropka. Jest ona niejako ewolucją IKO Lajt i ma być filarem nowej strategii PKO Banku Polskiego. Co ważne, będzie mógł z niej skorzystać każdy, nawet osoby, które nie mają konta w tym konkretnym banku.

PKO BP Kropka

Czym ma być aplikacja Kropka od PKO BP? Ma ona służyć użytkownikom do zbierania losów za różne aktywności, np. płacenie za zakupy w sklepie kartą. Wystarczy, że zeskanujemy paragon, aby w zamian otrzymać los. Ten będzie można później wykorzystać do wzięcia udziału w loterii z nagrodami.

Jaką korzyść będzie miał z tego bank? PKO BP chce w ten sposób nakłaniać Polaków do korzystania z jego oferty. Idea jest prosta. Z aplikacji będzie mógł korzystać każdy, ale to klienci PKO Banku Polskiego będą mieli największe korzyści, np. poprzez otrzymywanie dwa razy większej liczby losów. Co więcej, wysokie nagrody pieniężne mają być wypłacane tylko na konto w PKO BP, więc w razie wygranej założenie go będzie obowiązkowe.

Na razie ruszają testy aplikacji Kropka, w ramach których będą mogli z niej korzystać wybrani pracownicy banku. PKO BP liczy, że w przyszłym roku, gdy rozwiązanie stanie się dostępne dla wszystkich, na zainstalowanie zdecyduje się nawet 500 tys. osób. 

telepolis
PKO Bank Polski PKO BP Kropka PKO BP Kropka aplikacja Kropka
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: XYZ