PKO BP szykuje nową aplikację. Nie musisz mieć konta w banku

O szczegółach aplikacji pisze serwis XYZ. Zacznijmy od tego, że jej nazwa to Kropka. Jest ona niejako ewolucją IKO Lajt i ma być filarem nowej strategii PKO Banku Polskiego. Co ważne, będzie mógł z niej skorzystać każdy, nawet osoby, które nie mają konta w tym konkretnym banku.

PKO BP Kropka

Czym ma być aplikacja Kropka od PKO BP? Ma ona służyć użytkownikom do zbierania losów za różne aktywności, np. płacenie za zakupy w sklepie kartą. Wystarczy, że zeskanujemy paragon, aby w zamian otrzymać los. Ten będzie można później wykorzystać do wzięcia udziału w loterii z nagrodami.

Jaką korzyść będzie miał z tego bank? PKO BP chce w ten sposób nakłaniać Polaków do korzystania z jego oferty. Idea jest prosta. Z aplikacji będzie mógł korzystać każdy, ale to klienci PKO Banku Polskiego będą mieli największe korzyści, np. poprzez otrzymywanie dwa razy większej liczby losów. Co więcej, wysokie nagrody pieniężne mają być wypłacane tylko na konto w PKO BP, więc w razie wygranej założenie go będzie obowiązkowe.