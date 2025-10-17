Konta

PKO BP: Tej nocy lepiej spać. Nie licz na usługi banku

Bank PKO BP zabiera się do kolejnej rundy prac technicznych nad poprawieniem jakości usług dla swoich klientów. Kiedy tym razem największy bank w Polsce odmówi posłuszeństwa?

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:47
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
PKO BP: Tej nocy lepiej spać. Nie licz na usługi banku

PKO BP: Aplikacje mobilne i serwisy internetowe niedostępne

Podczas trwania konserwacji mogą wystąpić problemy z logowaniem i korzystaniem z kluczowych narzędzi bankowości elektronicznej. Utrudnienia obejmą aplikację mobilną IKO, platformę iPKO biznes, aplikację PKO Junior oraz serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci powinni liczyć się z tym, że w tym czasie wykonywanie przelewów, sprawdzanie salda czy inne operacje bankowe online mogą być niemożliwe lub znacznie utrudnione.​

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Trąbka rowerowa DISNEY Księżniczka Różowy
Trąbka rowerowa DISNEY Księżniczka Różowy
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Trąbka rowerowa BECOOL BC-BB3247 Niebieski
Trąbka rowerowa BECOOL BC-BB3247 Niebieski
-5 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9.99 zł
Trąbka rowerowa BECOOL BC-BB3247 Czerwony
Trąbka rowerowa BECOOL BC-BB3247 Czerwony
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Advertisement

Dobra wiadomość jest taka, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Oznacza to, że zakupy w sklepach stacjonarnych, płatności w terminalach czy wypłaty gotówki z bankomatów powinny przebiegać normalnie. Bank zapewnia, że infrastruktura płatnicza pozostanie w pełni funkcjonalna przez cały czas trwania prac.

Kogo dotknie brak dostępności usług?

Problemy odczują głównie osoby korzystające z rozmaitych usług pod osłoną nocy czy robiące zakupy nocą w sklepach internetowych. Zapowiedziany grafik niedostępności usług to noc z wtorku na środę (21 na 22 października) w godzinach 0:00 - 3:00.

Trzy godziny przerwy to stosunkowo krótki czas w porównaniu z wcześniejszymi przerwami technicznymi — dla przykładu, we wrześniu PKO BP przeprowadził konserwację trwającą aż 13 godzin!

Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.

- napisał PKO Bank Polski w komunikacie
Image
telepolis
PKO bank nie działa pko PKO przerwa techniczna Płacę z iPKO problem z ipko pko problem blokada iPKO
Zródła zdjęć: Telepolis
Źródła tekstu: PKO Bank Polski, oprac. wł