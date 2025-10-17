PKO BP: Tej nocy lepiej spać. Nie licz na usługi banku
Bank PKO BP zabiera się do kolejnej rundy prac technicznych nad poprawieniem jakości usług dla swoich klientów. Kiedy tym razem największy bank w Polsce odmówi posłuszeństwa?
PKO BP: Aplikacje mobilne i serwisy internetowe niedostępne
Podczas trwania konserwacji mogą wystąpić problemy z logowaniem i korzystaniem z kluczowych narzędzi bankowości elektronicznej. Utrudnienia obejmą aplikację mobilną IKO, platformę iPKO biznes, aplikację PKO Junior oraz serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes.
Klienci powinni liczyć się z tym, że w tym czasie wykonywanie przelewów, sprawdzanie salda czy inne operacje bankowe online mogą być niemożliwe lub znacznie utrudnione.
Dobra wiadomość jest taka, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Oznacza to, że zakupy w sklepach stacjonarnych, płatności w terminalach czy wypłaty gotówki z bankomatów powinny przebiegać normalnie. Bank zapewnia, że infrastruktura płatnicza pozostanie w pełni funkcjonalna przez cały czas trwania prac.
Kogo dotknie brak dostępności usług?
Problemy odczują głównie osoby korzystające z rozmaitych usług pod osłoną nocy czy robiące zakupy nocą w sklepach internetowych. Zapowiedziany grafik niedostępności usług to noc z wtorku na środę (21 na 22 października) w godzinach 0:00 - 3:00.
Trzy godziny przerwy to stosunkowo krótki czas w porównaniu z wcześniejszymi przerwami technicznymi — dla przykładu, we wrześniu PKO BP przeprowadził konserwację trwającą aż 13 godzin!
Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.