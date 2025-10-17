PKO BP: Tej nocy lepiej spać. Nie licz na usługi banku

PKO BP: Aplikacje mobilne i serwisy internetowe niedostępne

Podczas trwania konserwacji mogą wystąpić problemy z logowaniem i korzystaniem z kluczowych narzędzi bankowości elektronicznej. Utrudnienia obejmą aplikację mobilną IKO, platformę iPKO biznes, aplikację PKO Junior oraz serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes.

Klienci powinni liczyć się z tym, że w tym czasie wykonywanie przelewów, sprawdzanie salda czy inne operacje bankowe online mogą być niemożliwe lub znacznie utrudnione.​

Dobra wiadomość jest taka, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Oznacza to, że zakupy w sklepach stacjonarnych, płatności w terminalach czy wypłaty gotówki z bankomatów powinny przebiegać normalnie. Bank zapewnia, że infrastruktura płatnicza pozostanie w pełni funkcjonalna przez cały czas trwania prac.

Kogo dotknie brak dostępności usług?

Problemy odczują głównie osoby korzystające z rozmaitych usług pod osłoną nocy czy robiące zakupy nocą w sklepach internetowych. Zapowiedziany grafik niedostępności usług to noc z wtorku na środę (21 na 22 października) w godzinach 0:00 - 3:00.

Trzy godziny przerwy to stosunkowo krótki czas w porównaniu z wcześniejszymi przerwami technicznymi — dla przykładu, we wrześniu PKO BP przeprowadził konserwację trwającą aż 13 godzin!