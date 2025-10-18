Najlepsze budżetowe smartfony w 2025 roku - wersja amerykańska

Mniej niż fortuna to 600 dolarów netto

600 dolarów netto, czyli 2185 zł + podatek stanowy to górna granica tanich telefonów w zestawieniu serwisu. Z Polskim podatkiem VAT wychodzi 2688 zł, tylko że w Polsce to raczej okolice, gdzie zaczyna się segment wysoki, a nie kończą najtańsze telefony.

A najlepszym tanim smartfonem jest...

To ten telefon, kosztujący w USA 599 dolarów netto, a w Polsce jego cena zaczyna się od 2699 zł w sklepach z oficjalną dystrybucją i gwarancją. The Verge chwali wydajność, dobry system aparatów (są dwa - jeden z przodu i jeden z tyłu) no i że jest najtańszym iPhone'em na rynku. Szukając jednak rozsądku przypomina, że nie ma tutaj ?MagSafe i ultraszerokiego aparatu, a cena by mogła być o 100 dolarów niższa. Nasz test telefonu znajdziecie tutaj.

2. Google Pixel 9A, jako najlepszy Android do 500 dolarów

Chyba nie ma wielkich zaskoczeń, że drugim patriotycznie sugerowanym producentem jest Google z jego najańszym Pixelem 9A. Tutaj cena wynosi w USA od 450 dolarów netto, a w Polsce startuje w normalnych sklepach od 1999 zł. Chwalona jest odporność IP68, 7 lat aktualizacji oprogramowania i jasny, duży(?) ekran 6,3 cala. Marudzą zaś na brak niektórych funkcji AI oraz że sztuczna inteligencja może być mało poręczna i w dodatku dziwna. Nasz test tego telefonu znajdziecie pod tym adresem.

3. OnePlus 13R - bo ma duży ekran

Pomimo ceny 6/10, jako trzeci telefon za 550 dolarów netto The Verge proponuje OnePlusa 13R. Chwali wielki ekran 6,78 cala, długi czas pracy (akumulator 6000 mAh) i 6 lat łatek bezpieczeństwa, ale marudzi na brak bezprzewodowego ładowania, słabą odporność na wodę i mniej aktualizacji systemu niż u konkurentów. W Polsce cacko kosztuje od 2399 zł.

Inne polecane przez The Verge tanie telefony

Wśród innych dobrych telefonów budżetowych wymieniono jeszcze Motorolę G Power 2025, Samsunga Galaxy S24 FE, Samsunga Galaxy A56, TCL 60XE Nxtpaper 5G i Samsunga Galaxy A36 5G. Trudno nie zauważyć, że lista dostępnych producentów jest wyraźnie węższa niż w Europie.