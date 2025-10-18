Telewizja i VoD

PlayStation szykuje nowy film. Padło na uwielbianą grę

PlayStation ma w planach kolejną adaptację jednej ze swoich gier. Wybór padł na uwielbianą przez graczy produkcję.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:54
0
Sony pozwało firmę Tencent z powodu naruszenia praw autorskich. Japończykom nie spodobało się, jak bardzo gra Light of Motiram jest podobna do Horizon Zero Dawn. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, na jakim etapie jest film, który ma być adaptacją przygód Aloy.

Film Horizon Zero Dawn

Z dostępnych informacji wynika, że zdjęcia do filmu Horizon Zero Dawn mają ruszyć gdzieś w 206 roku. Dokładna data nie jest znana. Natomiast na dużym ekranie produkcja ma zagościć rok później, czyli w 2027. Tutaj również brakuje szczegółów, ale daje to przynajmniej jakiś pogląd, kiedy dokładnie spodziewać się filmu.

Asad Qizilbash, który stoi na czele PlayStation Productions, przyznał, że scenariusz do filmu jest już gotowy. Aktualnie trwają poszukiwania reżysera.

Wspólnie z Columbia Pictures pracujemy nad filmem opartym na grze Horizon. Mamy już gotowy scenariusz i aktywnie poszukujemy reżysera, aby nakręcić film w 2026 roku i wypuścić go na ekrany w 2027 roku. Film fabularny jest kontynuacją niedawnej współpracy Columbia Pictures i PlayStation Productions przy filmach Uncharted z 2022 roku i Gran Turismo z 2023 roku.

przyznał Asad Qizilbash.

Początkowo mówiło się, że adaptacja Horizon Zero Dawno będzie serialem, stworzonym we współpracy z Netflixem. Ostatecznie PlayStation zdecydowało się jednak na film, który powstanie w ramach kolaboracji z Columbia Pictures. Najwyraźniej obie strony są zadowolone z wcześniejszych efektów.

