Google po cichu ubił swój wielki projekt. A miało być tak pięknie

Wielka obietnica poszła do kosza. Google oficjalnie ogłosił, że kończy z inicjatywą Privacy Sandbox. To miał być rewolucyjny projekt, który raz na zawsze miał skończyć z erą śledzących nas na każdym kroku plików cookie (ciasteczek). Firma z Mountain View pracowała nad nim od 2019 roku.

Plan był ambitny. Chodziło o stworzenie nowego standardu, który pozwalałby wyświetlać spersonalizowane reklamy, ale bez udostępniania reklamodawcom naszych prywatnych danych. Miały być reklamy, ale bez podglądania każdego naszego ruchu w sieci. Niestety, po sześciu latach prac i ciągłych opóźnień, amerykański gigant po prostu się poddał. Oficjalny powód? Zbyt małe zainteresowanie i niska adopcja technologii.

Ciasteczka zostają na zawsze?

Prawdziwa historia jest jednak bardziej skomplikowana. Projekt od samego początku napotykał na ogromne problemy. Najpierw sprzeciw wyrazili regulatorzy rynku z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się obawy, że rozwiązanie Google, choć pozornie chroniące prywatność, w rzeczywistości zaszkodzi mniejszym firmom reklamowym i jeszcze bardziej umocni pozycję giganta.

W efekcie plany usunięcia ciasteczek z przeglądarki Chrome były przekładane z roku na rok. Aż do teraz. W kwietniu tego roku firma Google ogłosiła, że w ogóle nie będzie zmieniać sposobu działania plików cookie. Teraz stawia ostatnią kropkę, kasując cały projekt, który miał je zastąpić.