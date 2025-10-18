Miały być hitem. iPhone i Samsung chcą porzucić te modele telefonów

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple i Samsung rezygnują z ultra-cienkich smartfonów

Jak donosi japońska firma analityczna Mizuho Securities, Apple planuje mocno ograniczyć nakłady produkcyjne modelu iPhone Air ze względu na rozczarowującą sprzedaż. Portal The Elec, który powołuje się na Mizuho Securities podaje, że gigant z Cupertino zamierza wyprodukować o milion mniej egzemplarzy ultra-cienkiego smartfona iPhone Air niż planowano.

Z kolei sprzedaż iPhone 17 Pro i 17 Pro Max osiągnęła wyższy poziom niż ich zeszłoroczne odpowiedniki, a regularny iPhone 17 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Według Mizuho Securities, Apple zamierza wyprodukować dwa miliony więcej egzemplarzy każdego z tych modeli.

Przewiduje się, że iPhone 17 rozejdzie się w nakładzie 94 milionów sztuk, a wynik ten zostanie osiągnięty z początkiem 2026 r. Wcześniejsza projekcja zakładała 88 mln sprzedanych egzemplarzy.