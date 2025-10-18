Sprzęt

Miały być hitem. iPhone i Samsung chcą porzucić te modele telefonów

Złe wieści dla osób pokładających nadzieje w ultra-smukłych telefonach. Najnowsze doniesienia nie rysują świetlanej przyszłości dla tego typu smartfonów od Apple i Samsunga.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:09
Apple i Samsung rezygnują z ultra-cienkich smartfonów

Jak donosi japońska firma analityczna Mizuho Securities, Apple planuje mocno ograniczyć nakłady produkcyjne modelu iPhone Air ze względu na rozczarowującą sprzedaż. Portal The Elec, który powołuje się na Mizuho Securities podaje, że gigant z Cupertino zamierza wyprodukować o milion mniej egzemplarzy ultra-cienkiego smartfona iPhone Air niż planowano.

Z kolei sprzedaż iPhone 17 Pro i 17 Pro Max osiągnęła wyższy poziom niż ich zeszłoroczne odpowiedniki, a regularny iPhone 17 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Według Mizuho Securities, Apple zamierza wyprodukować dwa miliony więcej egzemplarzy każdego z tych modeli.

Przewiduje się, że iPhone 17 rozejdzie się w nakładzie 94 milionów sztuk, a wynik ten zostanie osiągnięty z początkiem 2026 r. Wcześniejsza projekcja zakładała 88 mln sprzedanych egzemplarzy.

Nie tylko Apple sparzyło się rozczarowującą sprzedażą super smukłych smartfonów - problem dotyczy również Samsunga. Jak podaje koreański portal NewsPim, Samsung Galaxy S25 Edge również nie zaskarbił sobie sympatii konsumentów i sprzedaje się fatalnie. Sprawa jest na tyle poważna, że koreański gigant zamierza całkowicie zaprzestać prac i skasować projekt Galaxy S26 Edge. Zamiast tego modelu, w 2026 r. ma powrócić wariant Plus, a przyczyną zmiany planów jest niewielki popyt na ultra cienkie flagowce. 

Image
telepolis
#Apple iPhone samsung samsung galaxy s25 edge Samsung Galaxy S26 Edge iPhone Air
Zródła zdjęć: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Macrumors, Slashdot