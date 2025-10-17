Spotify bierze się za sztuczną inteligencję. Szykują się nowości
Spotify ogłosiło swoje plany dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji na swojej platformie. Ten globalny gigant streamingu muzyki zapowiedział bliską współpracę z największymi wytwórniami w celu zabezpieczenia interesów muzyków oraz ich uczciwego wynagrodzenia za korzystanie z ich utworów na potrzeby AI.
AI budzi kontrowersje i wywołuje protesty wśród twórców
Korzystanie ze sztucznej inteligencji w branży muzycznej to szeroki i mocno kontrowersyjny temat. NIedawno, tacy artyści jak Dua Lipa, Elton John czy Paul McCartney otwarcie zaprotestowali przeciwko wykorzystaniu ich utworów na potrzeby sztucznej inteligencji bez wcześniejszego otrzymania ich zgody oraz odpowiedniego wynagrodzenia.
Spotify zamierza odpowiedzialnie podejść do tego tematu. Dlatego już prowadzi zaawansowane rozmowy z największymi dystrybutorami muzyki takimi jak Sony Music, Universal Music Group czy Warner Music Group.
Technologia zawsze powinna służyć artystom, a nie odwrotnie.
Spotify wykorzystuje już modele AI na swojej platformie. Ale, jak zapewnia, nie nigdy nie robiło tego do tworzenia własnej muzyki. Algorytmy AI pomagają jedynie w układaniu personalizowanych playlist dla użytkowników serwisu.
Na platformie możemy znaleźć utwory stworzone przez sztuczną inteligencję, ale firma bardzo mocno pilnuje tego aby były one odpowiednio oznaczone. Jeszcze w 2023 roku Spotify usunęło z sieci zmieniony przez AI utwór Drake’a i The Weekend.
Nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie narzędzia AI Spotify wprowadzi na rynek. Jak zapewniają przedstawiciele firmy na pewno będą one w pełni legalne i stworzone w porozumieniu z wydawcami na zasadzie “ustaleń a nie proszenia o wybaczenie po wykorzystaniu ich muzyki”.