Spotify bierze się za sztuczną inteligencję. Szykują się nowości

AI budzi kontrowersje i wywołuje protesty wśród twórców

Korzystanie ze sztucznej inteligencji w branży muzycznej to szeroki i mocno kontrowersyjny temat. NIedawno, tacy artyści jak Dua Lipa, Elton John czy Paul McCartney otwarcie zaprotestowali przeciwko wykorzystaniu ich utworów na potrzeby sztucznej inteligencji bez wcześniejszego otrzymania ich zgody oraz odpowiedniego wynagrodzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spotify zamierza odpowiedzialnie podejść do tego tematu. Dlatego już prowadzi zaawansowane rozmowy z największymi dystrybutorami muzyki takimi jak Sony Music, Universal Music Group czy Warner Music Group.

Technologia zawsze powinna służyć artystom, a nie odwrotnie. zapewnia jeden z prezesów Spotify, Alex Norstrom.

Spotify wykorzystuje już modele AI na swojej platformie. Ale, jak zapewnia, nie nigdy nie robiło tego do tworzenia własnej muzyki. Algorytmy AI pomagają jedynie w układaniu personalizowanych playlist dla użytkowników serwisu.

Na platformie możemy znaleźć utwory stworzone przez sztuczną inteligencję, ale firma bardzo mocno pilnuje tego aby były one odpowiednio oznaczone. Jeszcze w 2023 roku Spotify usunęło z sieci zmieniony przez AI utwór Drake’a i The Weekend.