Mają milion fanów na Spotify. Problem w tym, że wcale nie istnieją

Grupa The Velvet Sundown ma ponad milion fanów na Spotify, a ich najpopularniejsze utwory biją rekordy popularności. Niektóre z nich zostały odtworzone nawet 1,5 miliona razy. Fani jednak nie mają co liczyć na jakikolwiek koncert swoich ulubieńców - grupa nie istnieje naprawdę. Wizerunki muzyków The Velvet Sundown, podobnie jak ich muzyka oraz teksty piosenek, zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję. To świetny przykład tego, że AI może doskonale zaspokajać nasze muzyczne gusta i spełniać się na tym polu.

AI wie, czego chcemy słuchać

Już pierwsze nagrania The Velvet Sundown wpuszczone do sieci stały się w momencie viralami w serwisach streamingowych. Na sukces nie trzeba było zatem długo czekać. Grupa wydała premierową płytę "Floating on Echoes" na początku czerwca i od tego momentu gromi w serwisie. Dopiero w momencie wydania drugiej płyty, po zaledwie dwóch tygodniach, nabrano podejrzeń, czy aby faktycznie stoją za tym prawdziwi ludzie.

Początkowo menedżer zespołu zaprzeczał, że za Velvet Sundown stoi sztuczna inteligencja, ale w momencie kiedy elementem promocji stało się publikowanie zdjęć zespołu w social mediach - wszystko stało się jasne. Zespół to nic innego, jak wytwór sztucznej inteligencji. Czy to dobrze, czy to źle? Jedno jest pewne, to znak naszych czasów.