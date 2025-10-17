Apple szykuje MacBooka Pro, na którego wszyscy czekali

Według plotek Apple pracuje nad swoim pierwszym MacBookiem Pro z dotykowym ekranem. Modele oznaczone jako K114 oraz K116 mają zadebiutować pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Jednak dotykowy ekran to tak naprawdę najmniejsze z usprawnień. Firma z Cupertino zamierza mocno odświeżyć konstrukcję swojego najmocniejszego laptopa.

Nowy MacBook Pro

Informacje na temat nowego MacBooka Pro przekazał Mig-Chi Kuo, który jest rynkowym analitykiem, specjalizjącym się w tematyce Apple. Oczywiście ma on swoje źródła w Cupertino, więc można mu wierzyć, chociaż wiadomo, że tylko do pewnego stopnia. Pamiętajcie, że chociaż plotka wydaje się wiarygodna, to nadal jest tylko plotką.

Co konkretnie ma szykować Apple? Przede wszystkim MacBook Pro ma być wyposażony w ekran OLED. Byłby to pierwszy model w ofercie nadgryzionego jabłka, który korzystałbym z matrycy premium, znanej ze smartfonów z ogryzkiem w logo. Wyświetlacz ma też być dotykowy, o czym wspominałem wcześniej.

Poza tym wspominany MacBook pro ma mieć odświeżony design. Obudowa ma być cieńsza i lżejsza. Jednocześnie Apple ma dostosować zawiasy ekrany do nowej matrycy i konstrukcji. Należy też spodziewać się zastosowania nowej kamery, ukrytej w wyświetlaczu, podobnie jak w smartfonach. Jeśli chodzi o wydajność, to laptop ma korzystać z układów Apple M6.