Białoruska aplikacja do rozbierania ludzi z pozwem od nastolatki

Nastolatka pozwała twórców aplikacji do generowania fałszywych nagich zdjęć

Sprawa dotyczy aplikacji ClothOff – kontrowersyjnego narzędzia AI, które może "rozbierać" osoby na zdjęciach, tworząc realistyczne deepfake'owe obrazy nagości.​ Powódka, gdy miała 14 lat, opublikowała na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym. Kolega z klasy wykorzystał to zdjęcie w aplikacji ClothOff do wygenerowania fałszywych nagich obrazów, które następnie udostępnił znajomym.

Sprawa wyszła na jaw dopiero po czasie, wywołując traumę u nastolatki, która teraz "żyje w ciągłym strachu", że sfałszowane zdjęcia ponownie pojawią się w internecie.​

Pozew został złożony przez profesora Yale Law School wraz z jego studentami i adwokatem procesowym. Oskarżony jest deweloper AI/Robotics Venture Strategy 3 Ltd., firma zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, prawdopodobnie zarządzana z Białorusi.

Telegram został wskazany jako nominalny pozwany, ponieważ aplikacja udostępniała dostęp do ClothOff przez automatyczne boty.​

Prawnicy stanowczo — aplikacja do skasowania, podobnie jak wszystkie wygenerowane obrazy

Prawnicy domagają się nakazania usunięcia i zniszczenia wszystkich nagich obrazów przechowywanych bez zgody przez operatorów ClothOff oraz zakazu wykorzystywania takich zdjęć do trenowania modeli AI. Argumentują, że tworzenie takich obrazów stanowi materiał przedstawiający seksualne wykorzystywanie dzieci.​

Twórcy ClothOff zaprzeczają zarzutom, twierdząc na swojej stronie internetowej, że system nie może przetwarzać zdjęć nieletnich i automatycznie usuwa wszystkie dane. Reprezentant firmy stwierdził wcześniej, że ClothOff zabrania używania zdjęć osób bez ich zgody. Jednak prawnicy powódki kwestionują te twierdzenia, wskazując na liczne przypadki nadużyć.​

Wbrew deklaracjom twórców, na stronie aplikacji mowa jest o możliwości rozebrania dowolnej dziewczyny: