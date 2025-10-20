Aplikacje

X zmienia sposób obsługi linków. Ma w tym konkretny cel

Platforma X zmienia sposób obsługi linków, aby pomóc nam zostać w aplikacji dłużej niż do tej pory. Wprowadza też zmiany do systemu rekomendacji, które mają zwiększyć liczbę postów opartych na linkach.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:03
"Lubię to", "Odpowiedz" i "Udostępnij ponownie"

Póki co, X (dawny Twitter) testuje zmianę w sposobie obsługi linków w systemie iOS. Zmiana ta polega na tym, że przyciski "Lubię to", "Odpowiedz" i "Udostępnij ponownie" będą zawsze widoczne. Do tej pory, można było zaobserwować, że po kliknięciu linka na X, strona otwierała się i całkowicie zakrywała oryginalny post. Najwidoczniej, nie sprawdziło się to i liczba osób klikających gwałtownie malała. A platforma X walczy przede wszystkim o to, aby jak najwięcej osób wchodziło w interakcję z zamieszczonymi treściami.  

Tymczasem, wszystko wskazuje na to, że spora część użytkowników w ogóle nie wraca na X po kliknięciu zewnętrznego linka. Dlatego teraz oryginalny post zostanie zwinięty w dół, nie pozwalając przeglądarce internetowej na zasłonięcie całego ekranu. 

To kolejny dowód na to, że Elon Musk chce, aby platforma X stała się aplikacją do wszystkiego, z której użytkownik nie będzie miał wcale potrzeby wychodzić.

Użytkownicy bardzo często skarżą się na złe działanie linków, stąd te wszystkie starania firmy, aby to doświadczenie ulepszyć. 

Elon Musk zapowiedział także, że wkrótce nastąpią na platformie X także zmiany w działaniu systemu rekomendacji, co powinno poskutkować zwiększeniem zasięgu postów z linkami. Musk twierdzi także, że "Grok będzie czytał każdy post i oglądał każdy film (ponad 100 milionów dziennie), aby dopasować użytkowników do treści, które najprawdopodobniej uznają za interesujące."

Trzeba przyznać, że warto obserwować zmiany. Sztuczna inteligencja zamiast reguł algorytmu - to bardzo ciekawa kwestia, która może faktycznie zwiększyć zasięgi także małych kont. 

