Andrzej Duda ma nową fuchę. Tam się go nie spodziewałeś
Andrzej Duda ma nową pracę. Były prezydent wszedł do świata nowych technologii.
Andrzej Duda, po zakończeniu drugiej kadencji jako prezydent Polski, jest niezwykle aktywny na rynku pracy. Ma między innymi swój program w Kanale Zero, w którym opowiada o kulisach zasiadania na stanowisku głowy państwa. Teraz z kolei dołączył do rady nadzorczej polskiego fintechu.
Andrzej Duda w ZEN.com
Andrzej Duda poinformował, że został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, który przez niektórych określany jest mianem polskiego Revoluta. Były prezydent przekonuje, że chce wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, bo te mają realny wpływ na gospodarkę.
Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami — chodzi o stworzenie całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi. Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale też przyjaznych rozwiązań.
Andrzej Duda nie wyklucza, że w przyszłości dołączy do rad nadzorczych kolejnych firm. Zapewnia też, że nie będzie unikał odpowiedzialności za nadzór nad ZEN.com. Chce, aby była to instytucja maksymalnie bezpieczna dla konsumentów.