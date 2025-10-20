TP-Link wprowadza nowy router 5G. Takiego wcześniej nie mia

TP-Link NE200-Outdoor to modem 5G/LTE nowej generacji, który łączy duże możliwości sercowe z odpornością na trudne warunki środowiskowe.

Router został zamknięty w solidnej obudowie o klasie szczelności IP66, odpornej na deszcz, pył, wiatr i skrajne temperatury (od -30°C do +60°C). Ochrona przeciwprzepięciowa 6kV oraz antystatyczna 15kV zapewniają bezpieczeństwo działania w wymagających warunkach zewnętrznych. Urządzenie można z łatwością zamontować na dachu, ścianie, słupie lub oknie – wszystkie niezbędne uchwyty znajdują się w zestawie.

NE200-Outdoor zapewnia prędkość pobierania do 4,67 Gb/s w technologii 5G i obsługę LTE-Advanced Cat 19 o prędkości do 1,6 Gb/s. Producent gwarantuje szybki transfer danych nawet w lokalizacjach oddalonych od miejskich centrów. Router został wyposażony w port 2,5 Gb/s oraz obsługę PoE 802.3af/802.3at, co umożliwia jednoczesne zasilanie i przesyłanie danych jednym przewodem Ethernet.

Nowy router TP-Link nie rozgłasza sieci Wi-Fi – jego zadaniem jest odbieranie sygnału komórkowego 5G/4G i przekazywanie go po kablu Ethernet do wewnętrznego routera Wi-Fi, np. z serii TP-Link Deco lub Archer. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksymalnej stabilności i jakości połączenia nawet w budynkach o grubych ścianach czy w lokalizacjach o ograniczonym zasięgu.

Instalacja jest niezwykle prosta – wystarczy włożyć kartę SIM, zamontować urządzenie w miejscu o najlepszym zasięgu i podłączyć kabel Ethernet do routera w środku budynku. Dzięki funkcji Plug & Play router jest gotowy do działania od razu po instalacji – bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji. Aplikacja TP-Link Tapo umożliwia wygodne zarządzanie urządzeniem, monitorowanie połączenia i aktualizacje z poziomu smartfona.

Jak przekonuje producent, NE200-Outdoor to rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego internetu 5G w miejscach bez dostępu do światłowodu, a także dla użytkowników biznesowych, którzy chcą zapewnić swojej sieci niezawodne połączenie zapasowe.