O tym serialu nie będzie cicho. Drugi sezon wjechał na Canal+

Po śmierci dopiero zaczynają się problemy

Nowe intrygi, postacie na cmentarnej planszy, szantaże i trupy w szafie. Jednym słowem, będzie się działo. Tak w skrócie można podsumować najnowszy serial "Minuta ciszy", który po raz kolejny przybliża nam mało znaną branżę pogrzebową i raczy czarnym humorem oraz różnego rodzaju nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

Drugi sezon tego specyficznego serialu z Robertem Więckiewiczem, Piotrem Roguckim i Karoliną Bruchnicką w rolach głównych zagościł na platformie Canal+. Ledwie się tam pojawił, a już w mediach zaroiło się od pozytywnych recenzji.

Są tacy, którzy twierdzą , że sezon drugi jest nawet lepszy od pierwszego i doskonale trzyma poziom. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutował na platformie 12 września, w piątek. Każdy kolejny będzie się zatem pojawiał właśnie w tym terminie.

W dalszym ciągu za fenomen uznaje się sam fakt pokazania w bardzo realistyczny sposób, całej branży funeralnej w Polsce. Do tej pory był to raczej temat tabu, a tu mamy wszystko jak na tacy - sfera sacrum przecina się ze sferą profanum.