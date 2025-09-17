Telewizja i VoD

O tym serialu nie będzie cicho. Drugi sezon wjechał na Canal+

Polacy kochają polskie seriale. A ostatnio mamy ich nawet całkiem niezły urodzaj. Weźmy na przykład "Breslau" na Disney+, albo głośny "1670" na Netflixie.  Kolejny polski hit, który jest teraz na ustach wszystkich, to nowy sezon "Minuty ciszy". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
O tym serialu nie będzie cicho. Drugi sezon wjechał na Canal+

Po śmierci dopiero zaczynają się problemy

Nowe intrygi, postacie na cmentarnej planszy, szantaże i trupy w szafie. Jednym słowem, będzie się działo. Tak w skrócie można podsumować najnowszy serial "Minuta ciszy", który po raz kolejny przybliża nam mało znaną branżę pogrzebową i raczy czarnym humorem oraz różnego rodzaju nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugi sezon tego specyficznego serialu z Robertem Więckiewiczem, Piotrem Roguckim i Karoliną Bruchnicką w rolach głównych zagościł na platformie Canal+. Ledwie się tam pojawił, a już w mediach zaroiło się od pozytywnych recenzji. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Fotel masujący iREST Easyq Grafitowo-czarny
Fotel masujący iREST Easyq Grafitowo-czarny
0 zł
7969 zł - najniższa cena
Kup teraz 7969 zł
Fotel masujący IREST Queentri Beżowy
Fotel masujący IREST Queentri Beżowy
0 zł
19999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19999.99 zł
Fotel masujący IREST Grandease Grafitowo-czarny
Fotel masujący IREST Grandease Grafitowo-czarny
0 zł
24970 zł - najniższa cena
Kup teraz 24970 zł
Advertisement

Są tacy, którzy twierdzą , że sezon drugi jest nawet lepszy od pierwszego i doskonale trzyma poziom. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutował na platformie 12 września, w piątek. Każdy kolejny będzie się zatem pojawiał właśnie w tym terminie.

W dalszym ciągu za fenomen uznaje się sam fakt pokazania w bardzo realistyczny sposób, całej branży funeralnej w Polsce. Do tej pory był to raczej temat tabu, a tu mamy wszystko jak na tacy - sfera sacrum przecina się ze sferą profanum. 

W sezonie drugim mamy co prawda nowych bohaterów i nowe historie, ale siła serialu pozostaje taka sama, co w części pierwszej. Główne atuty produkcji to świetna gra aktorska, dobry scenariusz i doskonałe dialogi, co niestety jest coraz większą rzadkością, jeśli chodzi o polskie produkcje. 

Image
telepolis
canal+ premiera seriale polskie Canal+ Canal+ nowości Canal+ Seriale i Filmy
Zródła zdjęć: Canal+
Źródła tekstu: Canal+