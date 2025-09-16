„1670” wraca. Netflix świętował premierę jak królewskie dożynki

Czerwony dywan i świat Adamczychy

Do Muzeum Historii Polski przybyły tłumy fanów oraz znani goście. Na czerwonym dywanie pojawili się między innymi Julia Pietrucha, Maria Dębska, Reni Jusis, Karol Paciorek czy Radosław Kotarski. Towarzyszyli im aktorzy serialu, w tym Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman i Michał Sikorski.

Dalsza część tekstu pod wideo

Uroczystość rozpoczęła się otwarciem wystawy "Wszyscy jesteśmy z Adamczychy". Następnie odbył się pokaz dwóch pierwszych odcinków nowego sezonu. Potem goście przenieśli się do specjalnie przygotowanej wioski rodem z XVII wieku, gdzie przywitał ich chleb i sól.

Twórcy o fenomenie serialu

o wspaniałe, że nasza Adamczycha zamieszkała w sercach tak wielu osób. Nie ma większej radości dla nas – całej rodziny „1670” pracującej przy tym serialu – widzieć, jak ludzie czekają i ekscytują się ponownym spotkaniem z Adamczewskimi. Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła

Cieszymy się, że możemy świętować premierę drugiego sezonu w gronie tych, którzy odnaleźli w tym serialu to „coś” i w Adamczysze czują się jak u siebie, czują się częścią tej historii. Maciej Buchwald, reżyser serialu 1670

Niesamowite jest obserwować, jak język serialu jednoczy tak wielu, pochodzących z różnych światów fanów. Mamy nadzieję, że wraz z kolejnym sezonem poczucie wspólnoty, jakie daje Adamczycha, będzie tylko rosło, a humor nadal będzie łączył Polaków. Kordian Kądziela, reżyser serialu 1670

To, jak szybko „1670” podbiło serca widzów w każdym zakątku Polski, jest dla nas największą radością. Słyszeliśmy o tatuażach z Ojcem Jakubem, muralach z Janem Pawłem Adamczewskim, a nawet młodej parze, która specjalnie pojechała do Muzeum w Kolbuszowej, by na tle Adamczychy zrobić sobie sesję ślubną. Dzisiaj świętujemy kolejną odsłonę tego kulturowego fenomenu w wyjątkowym towarzystwie. Kuba Razowski, Series Manager, Netflix

Netflix podkreśla, że serial stał się kulturowym fenomenem. Fani inspirują się bohaterami, tworzą murale i tatuaże, a nawet organizują sesje ślubne w scenerii przypominającej Adamczychę.

Fani też mogą świętować

Choć dożynki w Muzeum Historii Polski były wydarzeniem zamkniętym, widzowie również mogą dołączyć do zabawy. Od 17 do 21 września 2025 roku w muzeum dostępna będzie wystawa pokazująca kulisy produkcji i świat XVII-wiecznej Polski oczami Adamczewskich.