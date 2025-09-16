Telewizja i VoD

„1670” wraca. Netflix świętował premierę jak królewskie dożynki

Serial "1670" powraca z drugim sezonem. Netflix zorganizował z tej okazji wyjątkowe wydarzenie – Dożynki Królewskie 1670. Przeniosły one gości wprost do świata Adamczychy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
„1670” wraca. Netflix świętował premierę jak królewskie dożynki

Czerwony dywan i świat Adamczychy

Do Muzeum Historii Polski przybyły tłumy fanów oraz znani goście. Na czerwonym dywanie pojawili się między innymi Julia Pietrucha, Maria Dębska, Reni Jusis, Karol Paciorek czy Radosław Kotarski. Towarzyszyli im aktorzy serialu, w tym Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman i Michał Sikorski.

Dalsza część tekstu pod wideo

Uroczystość rozpoczęła się otwarciem wystawy "Wszyscy jesteśmy z Adamczychy". Następnie odbył się pokaz dwóch pierwszych odcinków nowego sezonu. Potem goście przenieśli się do specjalnie przygotowanej wioski rodem z XVII wieku, gdzie przywitał ich chleb i sól.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 85PUS8510 85" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 85PUS8510 85" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Telewizor SAMSUNG UE43DU7172U 43" LED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG UE43DU7172U 43" LED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN92F 65" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN92F 65" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8599 zł - najniższa cena
Kup teraz 8599 zł
Advertisement

Twórcy o fenomenie serialu

o wspaniałe, że nasza Adamczycha zamieszkała w sercach tak wielu osób. Nie ma większej radości dla nas – całej rodziny „1670” pracującej przy tym serialu – widzieć, jak ludzie czekają i ekscytują się ponownym spotkaniem z Adamczewskimi.

Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła

Cieszymy się, że możemy świętować premierę drugiego sezonu w gronie tych, którzy odnaleźli w tym serialu to „coś” i w Adamczysze czują się jak u siebie, czują się częścią tej historii.

Maciej Buchwald, reżyser serialu 1670

Niesamowite jest obserwować, jak język serialu jednoczy tak wielu, pochodzących z różnych światów fanów. Mamy nadzieję, że wraz z kolejnym sezonem poczucie wspólnoty, jakie daje Adamczycha, będzie tylko rosło, a humor nadal będzie łączył Polaków.

Kordian Kądziela, reżyser serialu 1670

To, jak szybko „1670” podbiło serca widzów w każdym zakątku Polski, jest dla nas największą radością. Słyszeliśmy o tatuażach z Ojcem Jakubem, muralach z Janem Pawłem Adamczewskim, a nawet młodej parze, która specjalnie pojechała do Muzeum w Kolbuszowej, by na tle Adamczychy zrobić sobie sesję ślubną. Dzisiaj świętujemy kolejną odsłonę tego kulturowego fenomenu w wyjątkowym towarzystwie.

Kuba Razowski, Series Manager, Netflix

Netflix podkreśla, że serial stał się kulturowym fenomenem. Fani inspirują się bohaterami, tworzą murale i tatuaże, a nawet organizują sesje ślubne w scenerii przypominającej Adamczychę.

„1670” wraca. Netflix świętował premierę jak królewskie dożynki
„1670” wraca. Netflix świętował premierę jak królewskie dożynki

Fani też mogą świętować

Choć dożynki w Muzeum Historii Polski były wydarzeniem zamkniętym, widzowie również mogą dołączyć do zabawy. Od 17 do 21 września 2025 roku w muzeum dostępna będzie wystawa pokazująca kulisy produkcji i świat XVII-wiecznej Polski oczami Adamczewskich.

Drugi sezon serialu "1670" ruszy na platformie Netflix już jutro, 17 września 2025 roku.

Image
telepolis
netflix streaming wideo nowy serial komediowy Netflix nowy serial 1670 1670 sezon 2 dożynki królewskie 1670
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix