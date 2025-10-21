Chińczycy kopiowali sprzęt. Nie wyszło, więc zadzwonili do producenta
W pogoni za dostępem do zachodnich technologii Państwo Środka zdecydowało się na inżynierię wsteczną. Okazało się to jednak trudniejsze niż myśleli.
Chociaż Chiny od dawna mają duże ambicje jeśli chodzi o rynek produkcji półprzewodników, to ich możliwości są ograniczone - zarówno pod względem oferowania nowych technologii, jak i mocy przerobowych. I to pomimo miliardowych inwestycji w podmioty takie jak SMIC. Wszystko ze względu na brak odpowiedniego sprzętu litograficznego w fabrykach.
ASML nie komentuje sprawy
Państwo Środka pozbawione jest omawianych narzędzi z powodu sankcji nałożonych przez Zachód, które ograniczają dostęp do maszyn od ASML. A to właśnie Holendrzy są monopolistami pod tym względem, dostarczając najlepszy sprzęt litograficzny m.in. do TSMC, Samsunga czy Intela. Co postanowili zrobić więc Chińczycy? To co robią najlepiej - skopiować.
Jak donosi The National Interest, chińscy inżynierowie mieli próbować "odtworzyć" działanie maszyn DUV produkowanych przez holenderską firmę, poprzez tzw. reverse engineering (inżynieria wsteczna). Niestety dla nich w trakcie tych działań doszło do uszkodzenia urządzeń.
Po awarii sprzętu Chińczycy skontaktowali się z ASML, prosząc o naprawę. Wówczas ASML odkryło rzeczywiste zamiary i odmówiła pomocy. Na ten moment Holendrzy nie skomentowali sprawy, ale historia wydaje się więcej niż prawdopodobna, biorąc pod uwagę desperację Chin.
Próba odtworzenia maszyn DUV to niezwykle skomplikowane zadanie, wymagające pracy z delikatnymi podzespołami. ASML pozostaje liderem w produkcji zaawansowanych systemów litograficznych, a ich technologia jest ściśle chroniona i trudna do zreplikowania. Co więcej, sprzęt tego typu posiada własne mechanizmy kalibracji, testów i wymiany części, co sprawia, że tylko ASML może skutecznie serwisować te urządzenia.