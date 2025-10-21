Chińczycy kopiowali sprzęt. Nie wyszło, więc zadzwonili do producenta

Chociaż Chiny od dawna mają duże ambicje jeśli chodzi o rynek produkcji półprzewodników, to ich możliwości są ograniczone - zarówno pod względem oferowania nowych technologii, jak i mocy przerobowych. I to pomimo miliardowych inwestycji w podmioty takie jak SMIC. Wszystko ze względu na brak odpowiedniego sprzętu litograficznego w fabrykach.

ASML nie komentuje sprawy

Państwo Środka pozbawione jest omawianych narzędzi z powodu sankcji nałożonych przez Zachód, które ograniczają dostęp do maszyn od ASML. A to właśnie Holendrzy są monopolistami pod tym względem, dostarczając najlepszy sprzęt litograficzny m.in. do TSMC, Samsunga czy Intela. Co postanowili zrobić więc Chińczycy? To co robią najlepiej - skopiować.

Jak donosi The National Interest, chińscy inżynierowie mieli próbować "odtworzyć" działanie maszyn DUV produkowanych przez holenderską firmę, poprzez tzw. reverse engineering (inżynieria wsteczna). Niestety dla nich w trakcie tych działań doszło do uszkodzenia urządzeń.

Po awarii sprzętu Chińczycy skontaktowali się z ASML, prosząc o naprawę. Wówczas ASML odkryło rzeczywiste zamiary i odmówiła pomocy. Na ten moment Holendrzy nie skomentowali sprawy, ale historia wydaje się więcej niż prawdopodobna, biorąc pod uwagę desperację Chin.