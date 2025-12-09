Fintech

Pilny komunikat fiskusa. Chodzi o 9 grudnia

Urząd skarbowy wydał komunikat, w którym informuje o licznych utrudnieniach. Te nastąpią już dzisiaj (9 grudnia).

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:59
1
Pilny komunikat fiskusa. Chodzi o 9 grudnia

Fiskus zaplanował prace serwisowe w swoich systemach teleinformatycznych. Oznacza to, że wiele usług nie będzie dostępnych. Lepiej wszystko zaplanować wcześniej.

Prace serwisowe w e-Urzędzie Skarbowym

Prace serwisowe zostały zaplanowane na dzisiaj, czyli 9 grudnia 2025 roku. Rozpoczną się już o godzinie 16:00 i potrwają do północy. Oznacza to, że przez 8 godzin Polacy nie będą mieli możliwości korzystania z wielu usług fiskusa. W tym czasie nie da się zalogować do:

  • e-Urzędu Skarbowego (zarówno wersja web, jak i aplikacja mobilna)
  • Twój e-PIT
  • RNP
  • eTOLL
  • eFormularze (Klient-eformularz.mf.gov.pl)

Jednocześnie urząd zapewnia, że logowanie do pozostałych systemów Ministerstwa Finansów, korzystających z SSO login.mf.gov.pl, będzie w tym czasie nadal możliwe.

Poza tym również 9 grudnia do godziny 12:00 będą prowadzone prace na bramce e-Deklaracje. Oznacza to problemy w składaniu dokumentów w usłudze bramka JPK. W praktyce przełoży się to na utrudnienia z przetwarzaniem plików JPK_VAT.

telepolis
e-deklaracje e-urząd skarbowy e-urząd fiskus awaria e-Urząd Skarbowy e-Urząd Skarbowy nie działa fiskus komunikat JPK_VAT
Zródła zdjęć: byvalet / Shutterstock.com
Źródła tekstu: podatki.gov.pl