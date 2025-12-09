Pilny komunikat fiskusa. Chodzi o 9 grudnia

Fiskus zaplanował prace serwisowe w swoich systemach teleinformatycznych. Oznacza to, że wiele usług nie będzie dostępnych. Lepiej wszystko zaplanować wcześniej.

Prace serwisowe w e-Urzędzie Skarbowym

Prace serwisowe zostały zaplanowane na dzisiaj, czyli 9 grudnia 2025 roku. Rozpoczną się już o godzinie 16:00 i potrwają do północy. Oznacza to, że przez 8 godzin Polacy nie będą mieli możliwości korzystania z wielu usług fiskusa. W tym czasie nie da się zalogować do:

e-Urzędu Skarbowego (zarówno wersja web, jak i aplikacja mobilna)

Twój e-PIT

RNP

eTOLL

eFormularze (Klient-eformularz.mf.gov.pl)

Jednocześnie urząd zapewnia, że logowanie do pozostałych systemów Ministerstwa Finansów, korzystających z SSO login.mf.gov.pl, będzie w tym czasie nadal możliwe.