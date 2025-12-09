Pilny komunikat fiskusa. Chodzi o 9 grudnia
Urząd skarbowy wydał komunikat, w którym informuje o licznych utrudnieniach. Te nastąpią już dzisiaj (9 grudnia).
Fiskus zaplanował prace serwisowe w swoich systemach teleinformatycznych. Oznacza to, że wiele usług nie będzie dostępnych. Lepiej wszystko zaplanować wcześniej.
Prace serwisowe w e-Urzędzie Skarbowym
Prace serwisowe zostały zaplanowane na dzisiaj, czyli 9 grudnia 2025 roku. Rozpoczną się już o godzinie 16:00 i potrwają do północy. Oznacza to, że przez 8 godzin Polacy nie będą mieli możliwości korzystania z wielu usług fiskusa. W tym czasie nie da się zalogować do:
- e-Urzędu Skarbowego (zarówno wersja web, jak i aplikacja mobilna)
- Twój e-PIT
- RNP
- eTOLL
- eFormularze (Klient-eformularz.mf.gov.pl)
Jednocześnie urząd zapewnia, że logowanie do pozostałych systemów Ministerstwa Finansów, korzystających z SSO login.mf.gov.pl, będzie w tym czasie nadal możliwe.
Poza tym również 9 grudnia do godziny 12:00 będą prowadzone prace na bramce e-Deklaracje. Oznacza to problemy w składaniu dokumentów w usłudze bramka JPK. W praktyce przełoży się to na utrudnienia z przetwarzaniem plików JPK_VAT.