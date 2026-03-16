Sprzęt

Hit z Action teraz jeszcze lepszy. Oto Fresh 'n Rebel Smart Finder 2

Fresh ‘n Rebel wprowadza ulepszoną wersję swojego popularnego lokalizatora Bluetooth – model Smart Finder 2. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Hit z Action teraz jeszcze lepszy. Oto Fresh 'n Rebel Smart Finder 2

Pierwszy Fresh 'n Rebel Smart Finder to jeden z popularniejszych na rynku bezprzewodowych lokalizatorów Bluetooth, który kusił zestawem niezłych funkcji, a jednocześnie przystępną ceną. Często trafiał na promocje tygodnia w Action, bijąc rekordy opłacalności. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy Smart Finder 2 kosztuje niewiele, a do tego tym razem wspiera nie tylko Apple Find My na urządzeniach z iOS, ale teraz także Google Find Hub na smartfonach, tabletach czy smartwatchach z systemem Android. 

Jak działa lokalizator Bluetooth?

Smart Finder 2 wykorzystuje globalną sieć połączonych urządzeń, wysyłając bezpieczny sygnał Bluetooth, co umożliwia pobliskim urządzeniom aktualizację lokalizacji. Użytkownik może sprawdzić położenie szukanej rzeczy bezpośrednio na mapie w aplikacji na swoim smartfonie czy nawet smartwatchu. W ten sposób namierzy portfele, klucze, bagaż, a nawet rower. Użytkownik dostanie powiadomienie, gdy zostawi przedmiot w niepożądanym miejscu lub go zgubi. Wystarczy wtedy włączyć Tryb utraconego przedmiotu. 

Hit z Action teraz jeszcze lepszy. Oto Fresh 'n Rebel Smart Finder 2

Na urządzeniach Apple Find My informuje o wszystkim dzięki funkcjom Powiadomienia o pozostawieniu i Powiadomienia o znalezieniu. Z kolei w sprzętach z systemem Android Find Hub oferuje funkcje, takie jak wyszukiwanie offline, precyzyjne znajdowanie przez UWB i inteligentne alerty, które zaprowadzą do danego przedmiotu. Poszukiwania ułatwia także wbudowany sygnał dźwiękowy oraz dioda LED. 

Co nowego w modelu Smart Finder 2?

Smart Finder 2 zyskał nowy wygląd, jest teraz mniejszy, ma bardziej zaokrąglony kształt i pozostaje dostępny w 8 nowych kolorach – Berry Red, Dreamy Lilac, Ice Grey, Pastel Pink, Real Teal, Storm Grey, True Blue i Vivid Blue. 

Hit z Action teraz jeszcze lepszy. Oto Fresh 'n Rebel Smart Finder 2

Ma też zdejmowaną silikonową powłokę dla dodatkowej ochrony, dzięki czemu jest odporny na upadki, uderzenia czy otarcia. Dzięki systemowi click-twist Smart Finder 2 łatwo się otwiera, pozwalając na wymianę baterii CR2032, która zapewni około 12 miesięcy pracy. 

Dzięki klasie wodoszczelności IPX7 lokalizator jest chroniony przed zachlapaniem, deszczem, a nawet krótkim, przypadkowym zanurzeniem w wodzie. 

Hit z Action teraz jeszcze lepszy. Oto Fresh 'n Rebel Smart Finder 2

Fresh 'n Rebel Smart Finder 2 kosztuje 67,75 zł. Dostępny jest na oficjalnej polskiej stronie producenta, także w kolorowym trzypaku w cenie 180,75 zł

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Fresh 'n Rebel
Źródła tekstu: Fresh 'n Rebel