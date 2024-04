Gadżet tygodnia: Lokalizator FRESH N REBEL Smart Finder (test)

Apple AirTag to wydatek 149 zł, który trzeba dodatkowo powiększyć o odpowiednie akcesoria. Można jednak dostać tę samą funkcjonalność znacznie taniej, dzięki lokalizatorowi FRESH N REBEL Smart Finder.

Lokalizator FRESH N REBEL Smart Finder obsługuje funkcję Znajdź Apple’a

Dokładnie tak, nie jest to kolejny lokalizator z dziwną i mało znaną aplikacją — to sprzęt w pełni kompatybilny ze zintegrowaną z iPhone’ami funkcją Znajdź. Jakiś czas temu Apple otworzył się na zewnętrznych producentów tagów, co zaowocowało szeregiem tańszych, a często też praktyczniejszych alternatyw.

Lokalizator FRESH N REBEL Smart Finder to nie tylko sama pastylka pozwalająca ustalić lokalizację. W zestawie mamy wymienne gumowe ramki, które przekształcają taga w wygodny breloczek, jak i nawet dodatkową baterię pastylkową CR-2032. Niezależnie od formy transportu, tag zachowuje przy tym wodo- i pyłoszczelność, spełnia nawet certyfikat IP67.

Pomimo powyższej normy, wymiana baterii jest dziecinnie prosta. Wystarczy przekręcić względem siebie warstwy obudowy, by dostać się do zabezpieczonego uszczelką wnętrza. Bateria wystarcza przy tym na aż 8 miesięcy ciągłego działania.

Jak to w ogóle działa?

Lokalizator wysyła bezpieczny sygnał Bluetooth, a dowolne znajdujące się w jego zasięgu urządzenie Apple rejestruje w bazie jego pozycję. Tym sposobem wystarczy, że ktoś z iPhone’em przejdzie obok naszego taga i już jesteśmy w stanie ustalić jego położenie. Ma to swoje ograniczenia — jeśli wokół niewiele osób ma sprzęt Apple’a, będziemy musieli trochę poczekać na lokalizację. Jednak w zatłoczonych polskich metropoliach to żaden problem. Podobnie na lotniskach.

Zarówno instalacja taga, jak i ustalanie jego lokalizacji odbywa się w systemowej aplikacji Apple’a Znajdź. Smart tagi lądują w jej przypadku w zakładce Przedmioty. Możemy przypisać im indywidualne nazwy i ikony, by łatwiej było rozpoznać urządzenia na mapie.

Teoria teorią, a jak praktyka?

Zabrałem dwie sztuki FRESH N REBEL Smart Finderów na skomplikowany logistycznie wyjazd do Maroka. Jeden wylądował w mojej walizce, którą nadawałem, drugi zaczepiłem do zamka plecaka. Lot w pierwszą stronę miał śródlądowanie we Frankfurcie, natomiast droga powrotna odbywała się ze śródlądowaniem w Ankarze. Chęć monitorowania bagażu była więc naturalna, ale od razu podpowiem — nie, te tagi nie uspokoją Cię podczas podróży.

Walizki podróżujące na taśmach czy przez płytę lotniska nie zawsze będą w zasięgu innych urządzeń Apple’a, a nawet jeśli się w nich znajdą, telefony te muszą też mieć aktywny roaming, by przesłać odpowiednią informację do bazy Apple’a. Natomiast dla zabieganej osoby, która czeka na odbiór bagażu przy taśmie to błogosławieństwo. Informacja o tym, że walizka jest przy mnie, pojawiała się na kilka chwil przed pojawieniem się jej na taśmie. Nie trzeba więc kurczowo gapić się we wrota, to znów na zegarek, rozmyślając, czy nie ucieknie nam pociąg.



Podobnie jak w rozwiązaniu Apple’a nie zabrakło tutaj możliwości odtworzenia dźwięku z breloczka. To duże ułatwienie, jeśli zdecydujemy się np. przyczepić go do kluczy. Zastosowań oczywiście może być znacznie więcej, jak np. dyskretny montaż pod siodełkiem rowerowym, wrzucenie go do plecaka dziecka czy nawet umieszczenie taga w schowku auta.

Niestety do tego ostatniego w przypadku poszukiwań parkingowych bardziej przyda się oryginalny AirTag. Jedynie sprzęt Apple’a dodatkowo pozwala korzystać z funkcji „Znajdź w pobliżu“, prezentującej odległość od obiektu. To, czego natomiast nie zabrakło, to możliwość korzystania z powiadomień o pozostawieniu przedmiotu. Gdy oddalimy się od taga na większą odległość, telefon poinformuje nas odpowiednim monitem i będziemy mogli sprawdzić ostatnią zarejestrowaną przez nas czy inne osoby w otoczeniu lokalizację.

Podsumowanie

Lokalizator FRESH N REBEL Smart Finder kosztuje połowę tego, co Apple AirTag, a uwzględniając dołączoną nakładkę przekształcającą go w breloczek nawet mniej. Sprzęt działa zgodnie z udostępnionym przez Apple'a API, nie różni się więc zestawem możliwości od innych alternatywnych tagów.

To, co go natomiast wyróżnia to detale, takie jak certyfikat wodoszczelności IP67, dodatkowa bateria w zestawie, atrakcyjny design czy sprawdzony polski dystrybutor. Konkurenci tacy jak Motus czy Chipolo są drożsi, natomiast Samsung Galaxy SmartTag 2 nie ma dostępu do sieci Apple’a. Na tym tle Smart Finder rysuje się jako solidny, godny rozważenia zawodnik.

Sprawdź aktualną cenę FRESH N REBEL Smart Finder w kolorach:

Szary

Zielony

Niebieski

Czerwony

Bordowy

Beżowy

Fioletowy

Czarny

Za 229,99 zł można też kupić zestaw 3 tagów, w kolorach bordowym, zielonym i fioletowym

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl