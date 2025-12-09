Pebble Index 01 to najgłupszy inteligentny pierścień. Jak się rozładuje, to wyrzucisz go do kosza

Nie zmierzy on pulsu, nie policzy kroków, nie poinformuje o powiadomieniach, ani nie pozwoli zapłacić. Jest za to mały, ma jeden przycisk i mikrofon i może w ograniczonym stopniu działać bez smartfona. Dodatkowo jego bateria pozwala na do 15 godzin ciągłej pracy. Po tym, jak już jego bateria padnie, można zrobić tylko jedno: wyrzucić go do kosza.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pebble Index 01

Dokładnie tak: jego baterii nie da się ani naładować, ani wymienić i pozwala na od 12 do 15 godzin pracy. Jaki to ma sens? Otóż Pebble Index 01 potrafi tylko jedno: niewiele. A dokładniej nagrywać krótkie notatki głosowe do 5 minut. Te trafiają od razu na smartfona lub są przechowywane w pamięci urządzenia. Jednak w tym wypadku zmieścimy tylko jedną na raz.