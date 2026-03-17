Zapomnij o kablach tylko biegnij do Action. Twój smartfon będzie wdzięczny
Korzystanie z powerbanku w biegu to istne utrapienie. Wiszące kable, wystająca wtyczka... to wszystko naraża port USB-C naszego smartfonu na uszkodzenie mechaniczne.
I tu do gry wkracza nowy powerbank z Action. Jest to konstrukcja korzystająca ze złącza MagSafe, czyli teoretycznie dedykowanego iPhone. Jednak to nie jest większy problem, ponieważ dołączany do zestawu pierścień magnetyczny, który możemy nakleić na obudowę lub etui rozwiązuje ten problem.
Powerbank bezprzewodowy z Action
Sam powerbank to konstrukcja o pojemności 5000 mAh, co pozwoli sensownie podładować baterię naszego urządzenia. Pamiętajmy jednak, że ładowanie Qi oznacza większe straty energetyczne, niż przewodowe. Nie można tego więc przeliczyć prosto na 5000 mAh po kablu.
Jeśli chodzi o moc, to mamy do czynienia z 15 W ładowania bezprzewodowego — a tak przynajmniej wynika z opisu w sklepie. Możliwe jest oczywiście także standardowe ładowanie po kablu. A wszystko to za 51,95 zł.
A jeśli to dla Was za mało, to za 74,99 zł możecie dziś kupić z x-kom powerbank tego typu, ale o pojemności 10 000 mAh.