Zapomnij o kablach tylko biegnij do Action. Twój smartfon będzie wdzięczny

I tu do gry wkracza nowy powerbank z Action. Jest to konstrukcja korzystająca ze złącza MagSafe, czyli teoretycznie dedykowanego iPhone. Jednak to nie jest większy problem, ponieważ dołączany do zestawu pierścień magnetyczny, który możemy nakleić na obudowę lub etui rozwiązuje ten problem.

Powerbank bezprzewodowy z Action

Sam powerbank to konstrukcja o pojemności 5000 mAh, co pozwoli sensownie podładować baterię naszego urządzenia. Pamiętajmy jednak, że ładowanie Qi oznacza większe straty energetyczne, niż przewodowe. Nie można tego więc przeliczyć prosto na 5000 mAh po kablu.

Jeśli chodzi o moc, to mamy do czynienia z 15 W ładowania bezprzewodowego — a tak przynajmniej wynika z opisu w sklepie. Możliwe jest oczywiście także standardowe ładowanie po kablu. A wszystko to za 51,95 zł.