Sprzęt

Samsung gasi światło. Tego flagowca już nie kupisz, następcy może nie być

Samsung oficjalnie potwierdza wygaszenie produkcji swojego pierwszego podwójnie składanego smartfonu. Galaxy Z TriFold znika ze sklepowych półek zaledwie trzy miesiące po swojej grudniowej premierze, mimo ogromnego zainteresowania ze strony fanów technologii.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung gasi światło. Tego flagowca już nie kupisz, następcy może nie być

Samsung Galaxy Z TriFold, czyli rozkładany smartfon, który otwiera do się do rozmiarów 10-calowego tabletu, zadebiutował na początku grudnia i mimo że odstraszał wysokimi cenami, okazał się dużym sukcesem. W Korei Południowej rozszedł się w zaledwie kilka minut po starcie sprzedaży, a na kilku innych rynkach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy ZEA, także przyciągnął uwagę fanów nowych technologii, a sprzętu zaczęło szybko brakować. Kolejne partie pojawiały się rzadko i wyprzedawały w ciągu kilku minut. Galaxy Z TriFold był eksperymentem, ale duże zainteresowanie rynku sprawiało, że producent mógł snuć dalsze plany na przyszłość. Jednak nic z tego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rzecznik koreańskiego producenta w rozmowie z agencją Bloomberg ogłosił właśnie, że firma kończy sprzedaż modelu w Korei Południowej. Proces ten obejmie również Stany Zjednoczone oraz pozostałe rynki, gdy tylko wyczerpią się obecne, bardzo skromne zapasy magazynowe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/1TB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/1TB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
0 zł
7299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Biały SM-S947
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Biały SM-S947
0 zł
6049 zł - najniższa cena
Kup teraz 6049 zł
Advertisement

Decyzja ta nie jest tak naprawdę wielkim zaskoczeniem, ponieważ od samego początku Galaxy Z TriFold był dostępny w limitowanej liczbie egzemplarzy. Mimo wszystko duże zainteresowanie mogło wpłynąć na zmianę planów Samsunga.

Zakończenie produkcji Galaxy Z TriFolda wynika z jego eksperymentalnego charakteru. Samsung potraktował ten model jako pokaz możliwości technologicznych, udowadniając rynkowi, że potrafi stworzyć tak skomplikowany sprzęt. I faktycznie to mu się udało.

Producent potwierdził też, że w najbliższym czasie nie planuje wypuszczenia bezpośredniego następcy, a utrzymywanie na rynku niszowego i prawdopodobnie nierentownego modelu mijało się z celem.

Galaxy Z TriFold – co w nim ciekawego?

W przeciwieństwie do konkurencyjnego Huawei Mate XT z mechanizmem w kształcie litery S Samsung postawił na składanie typu G. Ekran zaginał się do wewnątrz z obu stron, co skutecznie chroniło główną matrycę przed uszkodzeniami podczas codziennego używania. Użytkownicy mają do dyspozycji 6,5-calowy wyświetlacz zewnętrzny do standardowej obsługi oraz ogromny panel wewnętrzny o przekątnej 10 cali, który zamieniał smartfon w pełnoprawny tablet.

Całość jest bardzo płaska i wytrzymała. Telefon napędza układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ma główny aparat 200 Mpix oraz akumulator 5600 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W.

Ekran 10.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5600mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Jak wynika z relacji użytkowników, mimo tak zaawansowanej konstrukcji codzienne scenariusze użycia Galaxy Z TriFold okazały się dość wąskie. Urządzenie sprawdzało się świetnie jako duży ekran po całkowitym rozłożeniu lub standardowy telefon po złożeniu, ale brakowało mu funkcjonalnych stanów pośrednich.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
Image
telepolis
samsung rozkładany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Skyblue / X
Źródła tekstu: SamMobile