Samsung gasi światło. Tego flagowca już nie kupisz, następcy może nie być

Samsung Galaxy Z TriFold, czyli rozkładany smartfon, który otwiera do się do rozmiarów 10-calowego tabletu, zadebiutował na początku grudnia i mimo że odstraszał wysokimi cenami, okazał się dużym sukcesem. W Korei Południowej rozszedł się w zaledwie kilka minut po starcie sprzedaży, a na kilku innych rynkach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy ZEA, także przyciągnął uwagę fanów nowych technologii, a sprzętu zaczęło szybko brakować. Kolejne partie pojawiały się rzadko i wyprzedawały w ciągu kilku minut. Galaxy Z TriFold był eksperymentem, ale duże zainteresowanie rynku sprawiało, że producent mógł snuć dalsze plany na przyszłość. Jednak nic z tego.

Rzecznik koreańskiego producenta w rozmowie z agencją Bloomberg ogłosił właśnie, że firma kończy sprzedaż modelu w Korei Południowej. Proces ten obejmie również Stany Zjednoczone oraz pozostałe rynki, gdy tylko wyczerpią się obecne, bardzo skromne zapasy magazynowe.

Decyzja ta nie jest tak naprawdę wielkim zaskoczeniem, ponieważ od samego początku Galaxy Z TriFold był dostępny w limitowanej liczbie egzemplarzy. Mimo wszystko duże zainteresowanie mogło wpłynąć na zmianę planów Samsunga.

Zakończenie produkcji Galaxy Z TriFolda wynika z jego eksperymentalnego charakteru. Samsung potraktował ten model jako pokaz możliwości technologicznych, udowadniając rynkowi, że potrafi stworzyć tak skomplikowany sprzęt. I faktycznie to mu się udało.

Producent potwierdził też, że w najbliższym czasie nie planuje wypuszczenia bezpośredniego następcy, a utrzymywanie na rynku niszowego i prawdopodobnie nierentownego modelu mijało się z celem.

Galaxy Z TriFold – co w nim ciekawego?

W przeciwieństwie do konkurencyjnego Huawei Mate XT z mechanizmem w kształcie litery S Samsung postawił na składanie typu G. Ekran zaginał się do wewnątrz z obu stron, co skutecznie chroniło główną matrycę przed uszkodzeniami podczas codziennego używania. Użytkownicy mają do dyspozycji 6,5-calowy wyświetlacz zewnętrzny do standardowej obsługi oraz ogromny panel wewnętrzny o przekątnej 10 cali, który zamieniał smartfon w pełnoprawny tablet.

Całość jest bardzo płaska i wytrzymała. Telefon napędza układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ma główny aparat 200 Mpix oraz akumulator 5600 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W.

Samsung Galaxy Z TriFold 9 opinii Samsung Galaxy Z TriFold 9 opinii Ekran 10.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej