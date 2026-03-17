To najlepszy powerbank, jaki możesz wsadzić do torby, a jest za pół ceny
Od powerbanku w podróży, kiedy mamy torbę na laptopa, oczekujemy trzech rzeczy. Szybkiego działania, przyzwoitej pojemności i ergonomii.
W końcu torba na laptopa, zwłaszcza jeśli mamy współczesną, cienką konstrukcję, powinna zachować płaski kształt. Tu do gry wchodzi Silver Monkey Powerbank o pojemności 20 000 mAh. A wszystko dzięki jego wymiarom, które wynoszą 134 × 156 × 19 mm. Tak cienka konstrukcja może swobodnie spoczywać w torbie obok laptopa, niemalże nie zwiększając jej grubości. Wygodniej jest także przenosić taką konstrukcję w listonoszce.
Standardowo powerbank ten jest wyceniony na 249 zł. Jednak w promocji do 22 marca może być Wasz za jedyne 124,99 zł. Poza płaską konstrukcją mamy tu do czynienia z sensowną pojemnością 20 000 mAh, czyli 74 Wh. Nawet przy sprawności 80% jest w stanie zapewnić naprawdę sensowny zapas energii dla laptopa.
Energii, którą dostarczy szybko, ponieważ oferuje on moc do 100 W w standardzie PD. Wspiera także Fast Charge, Quick Charge i Super Charge. Tym samym większość smartfonów na rynku również skorzysta z jego potencjału, nawet tych z niestandardowymi technologiami. Znajdziemy w nim także 2 złącza USB-A i 2 USB-C. Możemy więc ładować do 4 urządzeń na raz, a o stanie naładowania powie nam wbudowany wyświetlacz. Wszystko to za jedyne 124,99 zł.