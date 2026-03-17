Najlepsze telefony do 2000 zł? POCO X8 Pro i Pro Max nie biorą jeńców

O nowej serii smartfonów Xiaomi mówiło się już od dawna i oto w końcu są. Na globalnych rynkach zadebiutowały trzy urządzenia z serii POCO X8 Pro, a ich polskie ceny są zaskakująco korzystne. Zapowiada się na rynkowy hit.

Nowe smartfony z serii POCO X8 Prro współdzielą minimalistyczny design z relatywnie niewielkimi wyspami aparatów, które według producenta mają przypominać tor wyścigowy. Dodatkowym elementem jest pierścień świetlny RGB, który wizualnie reaguje na powiadomienia, gry czy proces ładowania.

Nowości z serii POCO X8 Pro charakteryzują się wysoką wytrzymałością – wyświetlacze chroni w nich szkło Corning Gorilla Glass 7i, a obudowy zapewniają odporność na pył i wodę w standardzie IP68. POCO X8 Pro Max uzyskał także 5-gwiazdkowy certyfikat SGS Premium Performance.

POCO X8 Pro Max

Wyżej pozycjonowany model Max ma metalową ramkę i tył z włókna szklanego. Smartfon został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1.5K (2772 x 1280) i odświeżaniu 120 Hz, z jasnością szczytową sięgającą 3500 nitów. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem X8 Pro Max jest nowy układ MediaTek Dimensity 9500s (rdzenie do 3,73 GHz) wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym, współpracujący z szybką pamięcią RAM LPDDR5X i przestrzenią na dane UFS 4.1. Producent chwali się wysokim wynikiem 3 085 998 punktów w AnTuTu.

Telefon dysponuje bogatym zapleczem dodatków, obejmującym sieć 5G, Wi-Fi 7, obsługę kart eSIM, moduł do komunikacji offline bez zasięgu sieci Xiaomi Offline Communication oraz symetryczne głośniki z Dolby Atmos i trybem podbicia głośności o 400 procent.

Sekcja fotograficzna składa się z aparatu głównego 50 Mpix z matrycą Light Fusion 600 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Pomaga mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, a z przodu znalazła się jednostka selfie 20 Mpix.

Atutem POCO X8 Pro Max jest bez wątpienia potężny akumulator o pojemności 8500 mAh, oferująca szybkie ładowanie 100 W HyperCharge i funkcję ładowania zwrotnego z mocą 27 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Xiaomi HyperOS 3, dostarczającego rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji, w tym takie jak Google Gemini i Circle to Search.

POCO X8 Pro

Niżej pozycjonowany model POCO X8 Pro wyposażony jest w 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED 1.5K 120 Hz, który również osiąga jasność do 3500 nitów.

Za moc obliczeniową odpowiada w nim układ MediaTek Dimensity 8500-Ultra, działający w duecie z pamięciami LPDDR5X oraz UFS 4.1. Użytkownicy mogą korzystać z modemu 5G, Wi-Fi 6, łączności NFC, technologii Xiaomi Offline Communication oraz stereofonicznych głośników wspierających format Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

Z tyłu obudowy umieszczono główny aparat 50 Mpix z sensorem Sony IMX882 wspartym optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, natomiast na froncie znalazła się jednostka 20 Mpix.

Długi czas pracy gwarantuje krzemowo-węglowe ogniwo o pojemności 6500 mAh, które również można naładować z mocą 100 W lub wykorzystać jako powerbank, ładując inne sprzęty z mocą 27 W. Wszystkim dyryguje system operacyjny Xiaomi HyperOS 3.

Edycja Iron Man

Specjalny wariant POCO X8 Pro – Iron Man Edition powstał w ramach bliskiej współpracy z marką Marvel, wyróżniając się czarno-złotą kolorystyką mocno nawiązującą do charakterystycznej zbroi Stark Industries.

Fani mogą liczyć na wbudowaną lampę błyskową ucharakteryzowaną na słynny reaktor łukowy oraz specjalnie przygotowany, tematyczny interfejs użytkownika. Całość jest też sprzedawana w efektownym zestawie.

Ceny i oferta premierowa

POCO X8 Pro trafia do sprzedaży w wariantach 8+256 GB oraz 12+512 GB, w kolorach White, Black i Mint Green. W trakcie trwania oferty premierowej (17-31 marca 2026), ekskluzywny dla mi.com wariant POCO X8 Pro 8+256 GB dostępny jest w cenie 1399 zł (standardowa cena: 1699 zł), a POCO X8 Pro 12+512 GB – w cenie 1599 zł (standardowa cena: 1899 zł).

POCO X8 Pro Max trafia do sprzedaży w wariantach 12+256 GB oraz 12+512 GB, w kolorach Black, White i Blue. W trakcie trwania oferty premierowej (17-31 marca 2026), ekskluzywny dla mi.com wariant POCO X8 Pro Max 12+256 GB dostępny jest w cenie 1799 zł (standardowa cena: 2099 zł), a POCO X8 Pro Max 12+512 GB – w cenie 1999 zł (standardowa cena: 2299 zł).

Specjalny wariant POCO X8 Pro – Iron Man Edition 12+512 GB trafia do sprzedaży w cenie 1749 zł (standardowa cena: 1999 zł).