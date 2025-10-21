Samsung znów coś zepsuł i wstrzymuje aktualizację One UI 8
Samsung niespodziewanie wstrzymał udostępnianie aktualizacji One UI 8 opartej na Androidzie 16 dla posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra.
Decyzję podjęto po kilku tygodniach stopniowego wdrażania oprogramowania – pierwsi użytkownicy otrzymali je już pod koniec września, a lista krajów stale się rozszerzała. Zaktualizowana wersja One UI 8, ważąca około 3 GB, przyniosła nie tylko nowe funkcje Androida 16 i poprawki zabezpieczeń, ale także szereg usprawnień systemowych opracowane przez Samsunga.
Jak podaje serwis SamMobile oraz użytkownicy serwisu X, aktualizacja została usunięta z serwerów Samsunga i obecnie nie jest możliwe jej pobranie ani instalacja na żadnym z urządzeń Galaxy S23, niezależnie od regionu.
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że przerwa dotyczy Europy oraz Indii, choć Samsung na razie nie tłumaczy powodów tej decyzji. Użytkownicy, którzy zdążyli już zainstalować One UI 8, nie zgłaszają poważnych problemów – wyjątkiem są pojedyncze skargi na krótszy czas pracy na baterii w modelu Galaxy S23 FE.
Nie wiadomo oficjalnie, co skłoniło Samsunga do tego kroku, ale wszystko wskazuje na wykrycie istotnego błędu, który mógłby wpłynąć na stabilność oprogramowania. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno przy aktualizacji modeli Galaxy S24 i S24 FE, gdzie również wstrzymano dystrybucję aktualizacji w krótkim czasie poc starcie. Obecnie właściciele Galaxy S23, którzy jeszcze nie otrzymali nowego systemu, będą musieli poczekać na wznowienie wysyłki OTA, najprawdopodobniej po usunięciu wykrytego błędu.