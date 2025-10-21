Samsung znów coś zepsuł i wstrzymuje aktualizację One UI 8

Decyzję podjęto po kilku tygodniach stopniowego wdrażania oprogramowania – pierwsi użytkownicy otrzymali je już pod koniec września, a lista krajów stale się rozszerzała. Zaktualizowana wersja One UI 8, ważąca około 3 GB, przyniosła nie tylko nowe funkcje Androida 16 i poprawki zabezpieczeń, ale także szereg usprawnień systemowych opracowane przez Samsunga.

Jak podaje serwis SamMobile oraz użytkownicy serwisu X, aktualizacja została usunięta z serwerów Samsunga i obecnie nie jest możliwe jej pobranie ani instalacja na żadnym z urządzeń Galaxy S23, niezależnie od regionu.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że przerwa dotyczy Europy oraz Indii, choć Samsung na razie nie tłumaczy powodów tej decyzji. Użytkownicy, którzy zdążyli już zainstalować One UI 8, nie zgłaszają poważnych problemów – wyjątkiem są pojedyncze skargi na krótszy czas pracy na baterii w modelu Galaxy S23 FE.