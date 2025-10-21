Sprzęt

AMD szykuje prawdziwego potwora. Poznaliśmy jego specyfikację

Czerwoni najwyraźniej bardzo polubili tytuł "króla gamingu". W drodze są dwa nowe procesory, a jeden z nich zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Seria AMD Ryzen 9000X3D to obecnie najlepsze procesory dla graczy. Wszystko za sprawą wydajnej architektury Zen5 oraz dużej i szybkiej pamięci 3D V-Cache. Do tej pory na rynku zadebiutowały trzy modele, ale wygląda na to, że dwa kolejne są w drodze. I mają zaoferować jeszcze lepsze osiągi.

Odpowiedź Intela nadejdzie dopiero w serii Nova Lake

Nowym flagowcem zostanie AMD Ryzen 9 9950X3D2. Wciąż będzie mowa o 16 rdzeniach i 32 wątkach, a taktowanie ma być minimalnie niższe - do 5,6 GHz, ale doczekamy się większej pamięci L3. Zamiast dotychczasowych 128 zobaczymy aż 192 MB. Niestety, TDP też wzrośnie ze 170 do 200 W. Oznacza to, że duże i wydajne chłodzenie wodne będzie koniecznością.

Przystępniejszym cenowo modelem ma być AMD Ryzen 7 9850X3D, o którym wiemy niestety mniej. Zaoferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z zegarem do 5,6 GHz (zamiast wcześniejszych 5,2 GHz). Tutaj pamięć podręczna pozostaje bez zmian - nadal 96 MB, a pobór mocy nie został zdradzony.

Aktualnie nie wiadomo kiedy opisywane CPU trafią do sklepów. Wiele wskazuje jednak na premierę jeszcze w tym roku, bo na przyszły planowane są już procesory na bazie architektury Zen6. Dobrym terminem byłby 7 listopada, bo tego dnia rok temu pojawił się AMD Ryzen 7 9800X3D.

Nadal też czekamy na odpowiedź Intela. Plotkuje się, że pojawi się ona dopiero w generacji Nova Lake i będzie nosić nazwę bLLC. Premiera tych jednostek planowana jest na drugą połowę 2026. Nowe CPU od Niebieskich będą też zapewne wymagały wymiany dotychczasowych płyt głównych.

telepolis
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Chi11eddog@X, oprac. własne