AMD szykuje prawdziwego potwora. Poznaliśmy jego specyfikację

Seria AMD Ryzen 9000X3D to obecnie najlepsze procesory dla graczy. Wszystko za sprawą wydajnej architektury Zen5 oraz dużej i szybkiej pamięci 3D V-Cache. Do tej pory na rynku zadebiutowały trzy modele, ale wygląda na to, że dwa kolejne są w drodze. I mają zaoferować jeszcze lepsze osiągi.

Odpowiedź Intela nadejdzie dopiero w serii Nova Lake

Nowym flagowcem zostanie AMD Ryzen 9 9950X3D2. Wciąż będzie mowa o 16 rdzeniach i 32 wątkach, a taktowanie ma być minimalnie niższe - do 5,6 GHz, ale doczekamy się większej pamięci L3. Zamiast dotychczasowych 128 zobaczymy aż 192 MB. Niestety, TDP też wzrośnie ze 170 do 200 W. Oznacza to, że duże i wydajne chłodzenie wodne będzie koniecznością.

Przystępniejszym cenowo modelem ma być AMD Ryzen 7 9850X3D, o którym wiemy niestety mniej. Zaoferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z zegarem do 5,6 GHz (zamiast wcześniejszych 5,2 GHz). Tutaj pamięć podręczna pozostaje bez zmian - nadal 96 MB, a pobór mocy nie został zdradzony.

New Ryzen coming... 🧐🧐🧐

Ryzen 9 9950X3D2 - 200W, 16C32T, 192MB L3 cache, 5.6GHz/4.3GHz.

Ryzen 7 9850X3D - 120W, 8C16T, 96MB L3 cache, 5.6GHz/4.7GHz. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 21, 2025

Aktualnie nie wiadomo kiedy opisywane CPU trafią do sklepów. Wiele wskazuje jednak na premierę jeszcze w tym roku, bo na przyszły planowane są już procesory na bazie architektury Zen6. Dobrym terminem byłby 7 listopada, bo tego dnia rok temu pojawił się AMD Ryzen 7 9800X3D.