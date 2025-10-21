Tech

Amazon chce zastąpić 600 tys. pracowników robotami

Amazon planuje w ciągu najbliższej dekady zastąpić setki tysięcy stanowisk w swoich amerykańskich magazynach robotami – ujawnia The New York Times. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21:31
0
Z dokumentów, które wyciekły z Amazona, wynika, że gigant chce w nadchodzących latach zautomatyzować nawet 75 procent swoich działań, co pozwoli mu do 2033 r. uniknąć zatrudnienia w USA około 600 tys. osób. Tyle miejsce pracy Amazon musiałby utworzyć, biorąc pod uwagę swoje plany rozwojowe, jednak, zamiast dać pracę ludziom, będzie wykorzystywał maszyny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dokumenty wskazują, że już do 2027 roku Amazon będzie mógł dzięki robotyzacji zrezygnować z utworzenia 160 tys. potrzebnych mu miejsc pracy. Gigant oszczędzi w ten sposób około 30 centów na każdym przetwarzanym produkcie. Łączne oszczędności w latach 2025-2027 miałyby sięgnąć 12,6 miliarda USD. Firma jednocześnie przewiduje, że w tym czasie jej wolumen sprzedaży się podwoi.

Według raportu Amazon analizował także strategię PR, mającą złagodzić straty wizerunkowe, jakie niewątpliwie przyniesie automatyzacja. Wewnętrzne dokumenty sugerują, że gigant rynku e-commerce rozważała unikanie określeń takich jak „automatyzacja” czy „sztuczna inteligencja”, zastępując je neutralnymi sformułowaniami, np. „zaawansowana technologia” lub „cobot” – terminem oznaczającym robota współpracującego z człowiekiem.

W rozmowie z The Verge rzeczniczka Amazonu Kelly Nantel stwierdziła, że przeciek przedstawia jedynie punkt widzenia jednego z zespołów, a nie ogólną strategię firmy. 

Dokumenty pochodzące z wycieków często przedstawiają niepełny i mylący obraz naszych planów, i tak jest w tym przypadku. W naszej kulturze narracji pisemnej, w firmie w każdym momencie krążą tysiące dokumentów, każdy o różnym stopniu dokładności i aktualności

– powiedziała Nantel. 

Amazon utrzymuje, że nadal aktywnie zatrudnia w centrach operacyjnych, a na sezon świąteczny przygotowuje się do obsadzenia 250 tys. stanowisk. 

Ekonomista Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla z 2024 roku, powiedział The New York Times, że jeśli te zamierzenia zostaną zrealizowane, Amazon – jeden z największych pracodawców w USA – może przekształcić się w firmę, która więcej miejsc pracy likwiduje, niż tworzy.

Zródła zdjęć: Mike Mareen / Shutterstock, Himesh Isanka Official / Shutterstock
Źródła tekstu: The New York Times, The Verge