TeamGroup chce zaoferować tanie i wydajne SSD nowej generacji

Jeden z czołowych producentów na rynku pamięci DRAM i NAND nie zwalnia tempa, zapowiadając kolejną serię nośników półprzewodnikowych. Tym jednak razem celem firmy TeamGroup nie jest bicie rekordów wydajności jak w ostatnio prezentowanym modelu, a zaoferowanie atrakcyjnych cen.

Dalsza część tekstu pod wideo

Transfery do 10 GB/s i aż 5 lat gwarancji

TeamGroup NV10000 to SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 x4. Tajwańczycy pozostają bardzo tajemniczy w przypadku specyfikacji, nie zdradzając konkretnego kontrolera czy zastosowanych kości - podano tylko "3D NAND". Po nazwie i parametrach można jednak zakładać, że mowa o technologii QLC, a nie TLC.

Do wyboru będą trzy warianty pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Różnią się one deklarowaną wydajnością, która wygląda następująco:

TeamGroup NV10000 (1 TB) - do 10 000 MB/s dla odczytu i do 8200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

TeamGroup NV10000 (2 TB) - do 10 000 MB/s dla odczytu i do 8500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

TeamGroup NV10000 (4 TB) - do 9500 MB/s dla odczytu i do 8000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;