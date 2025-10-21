HBO Max drożeje po raz kolejny – wszystkie ceny w górę

HBO Max był jednak zbyt tani — czy czekają nas globalne podwyżki?

W USA plan podstawowy z reklamami wzrósł o 1 dolara do 10,99 USD miesięcznie (roczny o 10 dolarów do 109,99 USD). Pakiet standardowy podrożał o 1,50 dolara miesięcznie do 18,49 USD (rocznie o 15 dolarów do 184,99 USD), natomiast najdroższy plan premium zwiększył cenę o 2 dolary do 22,99 USD miesięcznie (rocznie o 20 dolarów do 229,99 USD). Nowi użytkownicy płacą więcej od razu, a obecni abonenci zobaczą wyższe opłaty od 20 listopada 2025 roku.​

Fakt, że oferujemy jakość – a dotyczy to całej naszej firmy, produkcji filmowej, telewizyjnej i streamingu – daje nam szansę na podniesienie cen. Uważamy, że jesteśmy znacznie niedoceniani. - stwierdził prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav

To jednak nie jest koniec, oprócz wzrostu cen planowane jest zaostrzenie walki ze współdzieleniem kont, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Netfliksa.

W Polsce drożej już od lutego i oby na nich się skończyło

Ceny HBO Max wzrosły w Polsce 4 lutego 2025 roku (do wakacji platforma nazywana była Max). Platforma podniosła ceny o około 33% w dwóch najtańszych pakietach. Obecnie polscy użytkownicy płacą następujące stawki:​

Pakiet Podstawowy (z reklamami, Full HD, 2 urządzenia): 29,99 zł/miesiąc lub 299 zł/rok (wcześniej 19,99 zł)​

(z reklamami, Full HD, 2 urządzenia): lub 299 zł/rok (wcześniej 19,99 zł)​ Pakiet Standardowy (bez reklam, Full HD, 30 pobrań): 39,99 zł/miesiąc lub 399 zł/rok (wcześniej 29,99 zł)​

(bez reklam, Full HD, 30 pobrań): lub 399 zł/rok (wcześniej 29,99 zł)​ Pakiet Premium (4K, Dolby Atmos, 4 urządzenia, 100 pobrań): 49,99 zł/miesiąc lub 499 zł/rok (bez zmian)​.

Na początku działalności w Polsce HBO Max oferowany był tylko w jednym planie za 29,99 zł, a poprzedzała go oferta HBO GO w cenie 24,90 zł. Fala podwyżek dosięgnęła w 2025 też innych europejskich rynków, a fakt, że Polska była jednym z pierwszych, daje nadzieję, że platforma nie będzie chciała szybko podnosić cen w naszym kraju.

Z drugiej jednak strony, pomimo podwyżki, ceny HBO Max pozostają dość konkurencyjne na tle Disney+ (nawet 59,99 zł miesięcznie) czy Netflix (nawet 67 miesięcznie i dopłaty po 13 zł za użytkowników poza domem gospodarza). Nie można też zapomnieć cytowanych wyżej słów prezesa platformy, którego zdaniem za taką jakość należy się więcej.