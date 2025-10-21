HBO Max drożeje po raz kolejny – wszystkie ceny w górę
Warner Bros. Discovery ogłosił kolejną podwyżkę cen swojej platformy streamingowej HBO Max w Stanach Zjednoczonych, zaledwie 16 miesięcy po ostatniej zmianie cennika. Nowe stawki obowiązują od 21 października 2025 roku i dotyczą wszystkich pakietów subskrypcyjnych.
HBO Max był jednak zbyt tani — czy czekają nas globalne podwyżki?
W USA plan podstawowy z reklamami wzrósł o 1 dolara do 10,99 USD miesięcznie (roczny o 10 dolarów do 109,99 USD). Pakiet standardowy podrożał o 1,50 dolara miesięcznie do 18,49 USD (rocznie o 15 dolarów do 184,99 USD), natomiast najdroższy plan premium zwiększył cenę o 2 dolary do 22,99 USD miesięcznie (rocznie o 20 dolarów do 229,99 USD). Nowi użytkownicy płacą więcej od razu, a obecni abonenci zobaczą wyższe opłaty od 20 listopada 2025 roku.
Fakt, że oferujemy jakość – a dotyczy to całej naszej firmy, produkcji filmowej, telewizyjnej i streamingu – daje nam szansę na podniesienie cen. Uważamy, że jesteśmy znacznie niedoceniani.
To jednak nie jest koniec, oprócz wzrostu cen planowane jest zaostrzenie walki ze współdzieleniem kont, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Netfliksa.
W Polsce drożej już od lutego i oby na nich się skończyło
Ceny HBO Max wzrosły w Polsce 4 lutego 2025 roku (do wakacji platforma nazywana była Max). Platforma podniosła ceny o około 33% w dwóch najtańszych pakietach. Obecnie polscy użytkownicy płacą następujące stawki:
- Pakiet Podstawowy (z reklamami, Full HD, 2 urządzenia): 29,99 zł/miesiąc lub 299 zł/rok (wcześniej 19,99 zł)
- Pakiet Standardowy (bez reklam, Full HD, 30 pobrań): 39,99 zł/miesiąc lub 399 zł/rok (wcześniej 29,99 zł)
- Pakiet Premium (4K, Dolby Atmos, 4 urządzenia, 100 pobrań): 49,99 zł/miesiąc lub 499 zł/rok (bez zmian).
Na początku działalności w Polsce HBO Max oferowany był tylko w jednym planie za 29,99 zł, a poprzedzała go oferta HBO GO w cenie 24,90 zł. Fala podwyżek dosięgnęła w 2025 też innych europejskich rynków, a fakt, że Polska była jednym z pierwszych, daje nadzieję, że platforma nie będzie chciała szybko podnosić cen w naszym kraju.
Z drugiej jednak strony, pomimo podwyżki, ceny HBO Max pozostają dość konkurencyjne na tle Disney+ (nawet 59,99 zł miesięcznie) czy Netflix (nawet 67 miesięcznie i dopłaty po 13 zł za użytkowników poza domem gospodarza). Nie można też zapomnieć cytowanych wyżej słów prezesa platformy, którego zdaniem za taką jakość należy się więcej.
HBO MAX to 2. najpopularniejsza platforma VoD w Polsce z około 10% udziałem w rynku (ponad 3,5 mln użytkowników), stojąca za Netfliksem, którego udział zbliża się do astronomicznych 50% (ponad 10 mln użytkowników).