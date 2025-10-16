Jeep "ucegił" auta fatalną aktualizacją. Nagle przestały jechać

Ostatnia aktualizacja oprogramowania Jeepa okazała się katastrofalna w skutkach. Producent wypuścił poprawkę OTA (czyt. instalowaną bez wizyty w ASO) dla modelu Wrangler, która według właścicieli nie tylko nie zadziałała prawidłowo, ale doprowadziła do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od 100 do 0 km/h w najmniej spodziewanym momencie

Pierwsze relacje o błędnej aktualizacji pojawiły się na początku tygodnia. Jeden z użytkowników forum 4xe opisał, że po pobraniu i instalacji oprogramowania następnego dnia jego auto nagle zgasło podczas jazdy, a na desce rozdzielczej pojawił się komunikat "Shift to Park".

Inny właściciel Wranglera 4xe napisał na Reddicie, że podczas jazdy autostradą z prędkością 105 km/h jego pojazd zaczął samoczynnie zwalniać, wyświetlając ten sam komunikat. Kierowca musiał gwałtownie zjechać na pobocze, unikając w ostatniej chwili poważnego wypadku. Tego typu doniesień jest znacznie więcej, łącznie z filmami na YouTube.

Reakcja producenta była szybka, chociaż wcale niepomocna

Firma Stellantis, właściciel marki Jeep, szybko zareagowała na doniesienia i zamieściła ostrzeżenie w sieci. Przedstawiciel zespołu społecznościowego napisał by wstrzymać się z aktualizacjami oraz by kierowcy, którzy już ją wykonali, zachowali szczególną ostrożność.

Początkowo Jeep zalecał jeszcze unikanie jazdy w trybie hybrydowym lub elektrycznym, lecz niektórzy użytkownicy informowali, że problemy występowały również podczas jazdy na silniku spalinowym.

Problem jest już podobno naprawiony, ale nie wszyscy w to wierzą

Wkrótce po potwierdzeniu usterki Jeep ogłosił "rozwiązanie problemu". Kierowcy powinni zaparkować pojazd w miejscu z dobrym zasięgiem sieci komórkowej, włączyć zapłon na około 10 minut, a następnie wyłączyć i ponownie uruchomić samochód. Ma to przywrócić pełną funkcjonalność systemu. Producent zadeklarował również pomoc klientom, których pojazdy zostały odholowane do serwisów oraz zwrot poniesionych kosztów.