Google ma nowość w klawiaturze Gboard. Tej sztuczki możesz nie znać

Google wprowadził do stabilnej wersji Gboard funkcję, która wcześniej była dostępna jedynie w wydaniach beta. Użytkownicy mogą teraz regulować rozmiar znaków na klawiaturze bezpośrednio w ustawieniach aplikacji. Nowa opcja znajduje się w menu Ustawienia → Preferencje → Rozmiar czcionki, gdzie dostępny jest suwak pozwalający skalować tekst od 85% do 200% w kilku progach.

Suwak działa w 15‑procentowych krokach aż do 130%, a następnie skokowo przechodzi do 150%, 180% i 200% – maksymalnego możliwego powiększenia. Zmiana wpływa na wszystkie elementy tekstowe klawiatury, z wyjątkiem przycisku emoji. Nie ma podglądu na żywo – nowy wygląd pojawi się dopiero po ponownym uruchomieniu Gboard. Maksymalne powiększenie 200% może na niektórych telefonach nie wyglądać najlepiej, ale wszystko zależy od ustawień systemowych ikonkretnego urządzenia.