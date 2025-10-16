Aplikacje

Google ma nowość w klawiaturze Gboard. Tej sztuczki możesz nie znać

Google po cichu wprowadził nową funkcję do swojej klawiatury Gboard dla telefonów z Androidem. Jeden mały suwak w ustawieniach może się okazać bardzo pomocny dla części użytkowników.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:48
2
Google wprowadził do stabilnej wersji Gboard funkcję, która wcześniej była dostępna jedynie w wydaniach beta. Użytkownicy mogą teraz regulować rozmiar znaków na klawiaturze bezpośrednio w ustawieniach aplikacji. Nowa opcja znajduje się w menu Ustawienia → Preferencje → Rozmiar czcionki, gdzie dostępny jest suwak pozwalający skalować tekst od 85% do 200% w kilku progach.

Suwak działa w 15‑procentowych krokach aż do 130%, a następnie skokowo przechodzi do 150%, 180% i 200% – maksymalnego możliwego powiększenia. Zmiana wpływa na wszystkie elementy tekstowe klawiatury, z wyjątkiem przycisku emoji. Nie ma podglądu na żywo – nowy wygląd pojawi się dopiero po ponownym uruchomieniu Gboard. Maksymalne powiększenie 200% może na niektórych telefonach nie wyglądać najlepiej, ale wszystko zależy od ustawień systemowych ikonkretnego urządzenia.

Warto dodać, że dotąd rozmiar czcionki w Gboard był uzależniony od ustawień systemowych Androida. Teraz można go dostosować niezależnie, co będzie przydatne zwłaszcza dla osób, które wolą większe litery podczas pisania. Docenią to użytkownicy o słabszym wzroku, w tym na przykład seniorzy. Funkcja jest już dostępna w stabilnym wydaniu aplikacji, więc wystarczy zaktualizować Gboard do najnowszej wersji, by ją zobaczyć.

Image
telepolis
Google Gboard klawiatura Google
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines