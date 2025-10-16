Honor MagicPad 3 Pro to najszybszy tablet na rynku. Wkrótce w sprzedaży

Honor zaprezentował w Chinach swój nowy flagowy tablet Honor MagicPad 3 Pro. To w tej chwili najmocniejszy sprzęt tego typu, przynajmniej w świecie Androida. Nowość sprawdzi się do rozrywki, w grach, ale też jako narzędzie pracy.

Tablet Honor MagicPad 3 Pro ma tylko 5,79 mm grubości. Wyposażony został w 13,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3.2K (3200 × 2136) i proporcjach 3:2. Wyświetlacz zapewnia częstotliwość odświeżania do 165 Hz, jasność szczytową 1100 nitów oraz obsługę HDR10. Tablet uzyskał też certyfikacje IMAX Enhanced i HDR Vivid.

MagicPad 3 Pro to pierwszy na świecie tablet z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm). Producent zastosował system chłodzenia z obiegiem gazowo-cieczowym i powierzchnią odprowadzania ciepła 65 485 mm² oraz technologię optymalizującą działanie całości – Honor Phantom Engine 3.0. Z wcześniejszych doniesień wiadomo, że zapewniło to fantastyczny rezultat 4 302 345 punktów w benchmarku AnTuTu 11.

Dostępne warianty pamięci to 12 lub 16 GB RAM oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Urządzenie ma 8 głośników z dźwiękiem przestrzennym 3D i 3 mikrofony. Oferuje łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz port USB-C 3.2 Gen 1. Na tylnym panelu znalazł się zestaw aparatów 13 Mpix + 2 Mpix, a z przodu kamera 9 Mpix.

Za zasilanie odpowiada potężny akumulator 12 450 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W Honor SuperCharge i funkcją przewodowego ładowania zwrotnego 23 W. W tablecie zastosowano też autorski układ poprawy wydajności energetycznej Honor E2 oraz system zarządzania energią Honor Dujiangyan AI.

Tablet działa pod kontrolą systemu MagicOS 10 bazującego na Androidzie 16. Producent przekonuje, że wraz z dodatkową klawiaturą MagicPad 3 Pro będzie mógł zastąpić laptopa. Tablet oferuje specjalny tryb PC, który obsługuje do 20 otwartych okien jednocześnie, aplikację WPS Office o możliwościach na poziomie wersji komputerowej, a także zarządzanie plikami na poziomie komputera. Oczywiście nie zabrakło też funkcji AI, które pomagają w różnych działaniach, w tym w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów tekstowych.

Honor MagicPad 3 Pro trafi do sprzedaży w Chinach 23 października w trzech kolorach: Floating Gold, Moon Shadow White i Starry Sky Gray.

Ceny prezentują się następująco:

12 GB + 256 GB – 3799 juanów (ok. 1937 zł),

12 GB + 512 GB – 4399 juanów (ok. 2244 zł),

16 GB + 512 GB – 4699 juanów (ok. 2396 zł).