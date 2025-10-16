Blackview BL7000 – nowy pancerniak z AI. Na miasto i w góry

Blackview BL7000 może zainteresować tych, których odstraszają typowe telefony-czołgi do pracy na budowie czy katowania w terenie. Jest co prawda dość ciężki – waży 357 g, ale już jego grubość 14,5 mm to w tej klasie sprzętu raczej niewielka wartość.

Obudowa Blackview BL7000 wyróżnia się ciekawym wzorem na tylnej ściance, gdzie skośne linie przecinają się pod różnym kątem, nadając urządzeniu oryginalny, bardziej miejski wygląd, mniej surowy niż typowe pancerniaki.

Choć wygląda nieco inaczej, to pod względem odporności niczego mu nie brakuje. Blackview BL7000 spełnia normy IP68 i IP69K oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Jest odporny na pył, zanurzenie w wodzie, strumień wody pod dużym ciśnieniem, wytrzyma wstrząsy i upadki, a także będzie gotowy do pracy w skrajnych temperaturach od -20°C do +60°C. Smartfon docenią więc też profesjonaliści i podróżnicy, którzy potrzebują sprzętu na trudne warunki.

Nowy model Blackview ma duży, 6,78-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) i odświeżaniu 120 Hz. Jasność do 750 nitów nie jest rekordowa, ale powinna zapewnić dobrą czytelność nawet na słońcu.

Serce BL7000 stanowi układ MediaTek Dimensity 6300 wspierany przez 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Telefon ma też slot na kartę microSD do 2 TB, umożliwiający rozszerzenie pamięci. Smartfon obsługuje 5G w Dual SIM-ie, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ma też NFC oraz wsparcie dla wielu systemów nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS).

Sekcję foto tworzy aparat główny 50 Mpix (Samsung JN1), jednostka noktowizyjna 20 Mpix oraz przedni aparat 32 Mpix.

Blackview BL7000 pracuje na Doke OS 4.1 opartym na Androidzie 15, wzbogaconym o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji. Wśród nich jest bardzo duży zestaw aplikacji AI, które dostępne są dzięki integracji trzech dużych model AI: DeepSeek-R1, GPT i Gemini 2.0. Funkcje te oferują m.in. sterowanie głosowe bez użycia rąk, asystenta AI do planowania i zarządzania oraz liczne narzędzia edycji zdjęć, ale też do planowania podróży w terenie. Tych narzędzi jest zaskakująco dużo, choć trudno przewidzieć, jak to działa praktyce, zwłaszcza w polskich realiach.

Nowy model wyposażony jest w spory akumulator 7500 mAh. Telefon obsługuje ładowanie szybkie 33 W oraz ładowanie zwrotne 6 W, pozwalające zasilić inne urządzenia.

