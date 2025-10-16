Razer stawia na klimat retro. Nowoczesny sprzęt ze "starym" designem
Bez różnicy czy szukasz nowej myszki, klawiatury, słuchawek czy podkładki. Lider na rynku peryferiów dla graczy właśnie rozszerzył swoje portfolio.
Razer zaprezentował nową kolekcję Phantom White - wyjątkową linię produktów gamingowych o retro-futurystycznym designie stawiającym na półprzezroczyste, mleczne obudowy. Nie tylko dają one wgląd do wnętrza urządzeń, ale też podkreślają efekty podświetlenia RGB LED.
Specyfikacja pozostaje bez zmian, nowy jest tylko wygląd.
Dostajemy tutaj szeroki wybór, a mowa dokładniej o myszce Razer Basilisk V3 Pro 35K, klawiaturze mechanicznej bez bloku numerycznego Razer BlackWidow V4 75%, lekkim i bezprzewodowym zestawie słuchawkowym Razer Barracuda X Chroma, rozświetlonej podkładce Razer Firefly V2 Pro oraz kontrolerze zamieniającym smartfona w konsolę, Razer Kishi V3.
Opisywane sprzęty w wersji Phantom White są już dostępne do kupienia na stronie Razera oraz w wybranych sklepach. Ceny prezentują się następująco:
- Firefly V2 Pro Phantom White Edition - 120 euro, czyli ok. 509 zł
- Kishi V3 Phantom White Edition - 120 euro, czyli ok. 509 zł
- Barracuda X Chroma Phantom White Edition - 150 euro, czyli ok. 639 zł
- Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition - 180 euro, czyli ok. 769 zł
- BlackWidow V4 75% Phantom White Edition - 230 euro, czyli ok. 979 zł