Sprzęt

Razer stawia na klimat retro. Nowoczesny sprzęt ze "starym" designem

Bez różnicy czy szukasz nowej myszki, klawiatury, słuchawek czy podkładki. Lider na rynku peryferiów dla graczy właśnie rozszerzył swoje portfolio.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16 PAŹ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Razer stawia na klimat retro. Nowoczesny sprzęt ze "starym" designem

Razer zaprezentował nową kolekcję Phantom White - wyjątkową linię produktów gamingowych o retro-futurystycznym designie stawiającym na półprzezroczyste, mleczne obudowy. Nie tylko dają one wgląd do wnętrza urządzeń, ale też podkreślają efekty podświetlenia RGB LED.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja pozostaje bez zmian, nowy jest tylko wygląd.

Dostajemy tutaj szeroki wybór, a mowa dokładniej o myszce Razer Basilisk V3 Pro 35K, klawiaturze mechanicznej bez bloku numerycznego Razer BlackWidow V4 75%, lekkim i bezprzewodowym zestawie słuchawkowym Razer Barracuda X Chroma, rozświetlonej podkładce Razer Firefly V2 Pro oraz kontrolerze zamieniającym smartfona w konsolę, Razer Kishi V3.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Mysz LOGITECH MX Vertical
Mysz LOGITECH MX Vertical
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Mysz HAMA MW-650 Czarny
Mysz HAMA MW-650 Czarny
0 zł
59.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.9 zł
Podkładka pod nadgarstek NUPHY Mono Wrist Rest Biały
Podkładka pod nadgarstek NUPHY Mono Wrist Rest Biały
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Advertisement

Opisywane sprzęty w wersji Phantom White są już dostępne do kupienia na stronie Razera oraz w wybranych sklepach. Ceny prezentują się następująco:

  • Firefly V2 Pro Phantom White Edition - 120 euro, czyli ok. 509 zł
  • Kishi V3 Phantom White Edition - 120 euro, czyli ok. 509 zł
  • Barracuda X Chroma Phantom White Edition - 150 euro, czyli ok. 639 zł
  • Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition - 180 euro, czyli ok. 769 zł
  • BlackWidow V4 75% Phantom White Edition - 230 euro, czyli ok. 979 zł
Razer stawia na klimat retro. Nowoczesny sprzęt ze "starym" designem
Image
telepolis
gaming razer retro sprzęt dla graczy Razer Firefly V2 Pro Razer Basilisk V3 Pro 35K Razer Barracuda X Chroma Razer BlackWidow V4 Razer Kishi V3
Zródła zdjęć: Razer
Źródła tekstu: Razer, oprac. własne