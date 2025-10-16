Razer stawia na klimat retro. Nowoczesny sprzęt ze "starym" designem

Razer zaprezentował nową kolekcję Phantom White - wyjątkową linię produktów gamingowych o retro-futurystycznym designie stawiającym na półprzezroczyste, mleczne obudowy. Nie tylko dają one wgląd do wnętrza urządzeń, ale też podkreślają efekty podświetlenia RGB LED.

Specyfikacja pozostaje bez zmian, nowy jest tylko wygląd.

Dostajemy tutaj szeroki wybór, a mowa dokładniej o myszce Razer Basilisk V3 Pro 35K, klawiaturze mechanicznej bez bloku numerycznego Razer BlackWidow V4 75%, lekkim i bezprzewodowym zestawie słuchawkowym Razer Barracuda X Chroma, rozświetlonej podkładce Razer Firefly V2 Pro oraz kontrolerze zamieniającym smartfona w konsolę, Razer Kishi V3.

Opisywane sprzęty w wersji Phantom White są już dostępne do kupienia na stronie Razera oraz w wybranych sklepach. Ceny prezentują się następująco: