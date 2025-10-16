Google ze świetną nowością dla Polaków. Chodzi o filmy

Dzięki nowej funkcji subskrybenci planów Google AI Pro oraz Ultra w Polsce będą mogli zamieniać swoje ulubione fotografie w dynamiczne historie wideo.

Wszystko sprowadza się do kilku kroków:

Wystarczy kliknąć opcję „Narzędzia” na pasku prompta Gemini , następnie wybrać „Filmy z Veo” i przesłać wybrane zdjęcie.

, następnie wybrać „Filmy z Veo” i przesłać wybrane zdjęcie. Można również stworzyć obraz za pomocą Nano Banana – narzędzia do generowania i edytowania grafik, które pozwala przekształcać zdjęcia w dowolne dzieła i realizować różne pomysły – i wykorzystać ten obraz do stworzenia filmu.

– narzędzia do generowania i edytowania grafik, które pozwala przekształcać zdjęcia w dowolne dzieła i realizować różne pomysły – i wykorzystać ten obraz do stworzenia filmu. Następnie, należy opisać szczegóły dotyczące ruchu i dźwięku, które chcemy umieścić w filmie. Można opisać dialogi, efekty dźwiękowe i odgłosy otoczenia, a wszystko zostanie idealnie zsynchronizowane z obrazem.

Po tych krokach Gemini utworzy 8-sekundowy klip wideo w rozdzielczości 720p dostarczony jako plik MP4 w formacie poziomym 16:9, z dźwiękiem. Funkcja przekształcania zdjęć na filmy w aplikacji Gemini zaczyna być udostępniana od dziś w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych.

Jak można z tego w praktyce skorzystać? Google podał przykłady. Po wpisaniu prostego prompta „Szkielet dinozaura ożywa” można uzyskać taki efekt:

Kto chce w większym stopniu wpłynąć na generowany obraz, może podać więcej szczegółów. Np. Wpisać takiego prompta:

Postać macha do kamery. Gdy jest zajęta machaniem, w kadrze z prawej strony pojawia się pies rasy golden retriever, dysząc i merdając ogonem. Pies zjada lody z drugiej ręki postaci. Postać jest tym zaskoczona i patrzy na psa ze zdziwieniem. Pies radośnie merda ogonem i oblizuje pysk. Postać patrzy w kamerę.