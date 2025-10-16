Microsoft ucieka z Chin. Ma to nastąpić jeszcze do 2026 roku

Według najnowszych doniesień Microsoft planuje całkowicie przenieść produkcję swoich nowych produktów poza Chiny. Już od 2026 roku linia Surface oraz infrastruktura dla centrów danych mają być wytwarzane w innych krajach. Decyzja ta ma na celu uniknięcie ryzyka związanego z wojną handlową między USA a Chinami oraz ambicjami Pekinu wobec Tajwanu. Podobne kroki podejmuje również Amazon Web Services (AWS).

Nowym kierunkiem jest Tajlandia, Wietnam, Indonezja oraz Indie

Proces przenoszenia produkcji rozpoczął się już w zeszłym roku, początkowo od serwerów, ze względu na ich wrażliwy charakter. Jak donosi Nikkei Asia, firma z Redmond chce ograniczyć udział chińskich dostawców w łańcuchu produkcji do maksymalnie 20%. Podobne plany dotyczą konsol Xbox, choć w ich przypadku zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Wiele firm już wcześniej zaczęło przenosić swoje linie montażowe z Chin po wprowadzeniu przez Donalda Trumpa wysokich ceł na chiński import. Mowa m.in. o Apple, które wybrało Indie. Jednak pozyskiwanie komponentów spoza Chin będzie znacznie trudniejsze, ponieważ tamtejsze przedsiębiorstwa od lat dominują w globalnych łańcuchach dostaw.

Biały Dom stara się z całych sił, ale plan nie wychodzi

Choć USA chcą, by produkcja półprzewodników wróciła do kraju, to dla wielu firm jest to nieopłacalne ze względu na koszty pracy i podatki. Na napięciach korzystają więc państwa Azji Południowo-Wschodniej.