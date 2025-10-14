Tesla ukrywa wyniki. Klienci kręcą nosem na jeden model w ofercie

Miało to pomóc zminimalizować spadek sprzedaży po wycofaniu się amerykańskiego rządu z dofinansowania wysokości 7,5 tysiąca dolarów do zakupu nowych elektryków przez obywateli tego kraju.

A co z Tesla Cybertruck?

Tymczasem eksperci dotarli do bardzo ciekawych danych dotyczących innego z modeli Tesli, czyli Cybertrucka. Według danych zaprezentowanych przez serwis The Verge, firma Muska ma ogromne problemy ze sprzedażą tego modelu. W trzecim kwartale tego roku sprzedało się tylko 5,385 samochodów tego typu. To o 63% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W całym 2025 roku wynik sprzedaży ledwo przekroczył 16 tysięcy samochodów. To zdecydowanie mniej niż zapowiadana przez Muska roczna sprzedaż na poziomie 250 tysięcy samochodów. Jeśli nic się nie zmieni to w tym roku sprzeda się około 20 tysięcy Cybertrucków. Aż o 30 tysięcy mniej niż w roku poprzednim.

Tesla celowo nie chwali się wynikami sprzedaży tego modelu. W prezentacjach kwartalnych ukrywa go wraz ze starszymi modelami swoich samochodów w kategorii “Inne modele”. Dziennikarze Business Insider dotarli jednak do szczegółowych danych, które zacytował także The Verge.

Co gorsza dla Tesli, modele konkurencyjne dla Cybertrucka nie mają takich problemów. Na rynku amerykańskim w tej klasie Tesla konkuruje z Rivianem R1T, którego sprzedaż poszła w ostatnim kwartale do góry o 13%, Fordem F-150 Lightning, ze sprzedażą o niemal 40% większą rok do roku, czy Hummerem EV, który zwiększył sprzedaż o 21,9%.

Na domiar złego, firma boryka się także z problemami prawnymi. Po tym jak w wypadku Cybertrucka zginęły dwie osoby, ich rodziny oskarżyły Teslę o awarię klamek do drzwi, co miało uniemożliwić wydostanie ofiar na czas z samochodu.